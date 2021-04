La Guàrdia Civil informa sobre les armes per e-mail i SMS

La Guàrdia Civil ha posat en marxa un nou sistema de comunicació per realitzar gestions al ciutadà amb les Intervencions d'Armes i Explosius d'una manera més ràpida i eficaç. S'ha posat en marxa aquesta setmana i consisteix a utilitzar el correu electrònic i els SMS. A través d'aquests mitjans tecnològics s'informarà sobre la caducitat de les llicències, els visats i tot tipus de notícies referents a Intervenció d'Armes.

La Guàrdia Civil considera que amb aquest sistema serà més «ràpid, àgil i eficaç per a l'enviament d'informació d'interès per al ciutadà, adaptant-se així a les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies». Alhora, apunta el cos en un comunicat, s'aconseguirà estalvi de paper, que es traduirà en una major protecció i cura de l'entorn.

A partir d'ara, els mitjans indicats seran els únics per a aquest tipus d'informacions. Per això, el ciutadà ha d'assegurar facilitar el correu electrònic i número de telèfon mòbil a la Intervenció de Armes i Explosius, en el cas de Girona, situada a la comandància de Girona. Sempre hi ha la possibilitat, asseguren, de desactivar aquest servei si no es desitja rebre les comunicacions.

En cap cas, aquests mitjans s'utilitzaran per a la notificació de resolucions que hagin de tenir efectes d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Per als tràmits amb les Intervencions d'Armes i Explosius, s'hauran de seguir fent personalment, prèvia sol·licitud de cita prèvia o bé per mitjans telemàtics, utilitzant la seu electrònica de la Direcció General de la Guàrdia Civil.