En llibertat l'home que conduia amb un cadàver al cotxe

El titular del jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà va deixar ahir en llibertat l'home que va conduir 30 quilòmetres contra direcció per l'AP-7 amb un cadàver de copilot. L'individu va acabar estavellant el vehicle i quan els Mossos el van inspeccionar van descobrir les despulles d'un home de 88 anys de nacionalitat suïssa que es calcula que feia tres setmanes que havia mort.

La víctima era parella sentimental del conductor, un home de Lugo de 66 anys que vivia al país helvètic des de fa anys, i patia una malaltia terminal. D'entrada, quan la policia li ha demanat per què viatjava amb un cadàver, l'home va començar explicant tres versions diferents dels fets, totes relacionades amb la covid-19. Al final, però, va acabat desmuntant-se i va dir que s'estimava molt l'altre home (un suís de 88 anys).

El darrer viatge

Segons va dir el detingut, l'altre home patia una malaltia terminal i entre els dos havien decidit fer un darrer viatge. Durant el trajecte, és quan hauria mort. Un extrem que ara els Mossos d'Esquadra hauran d'aclarir. La policia sí que va comprovar (mitjançant els tiquets d'aparcament i autopista que hi havia al cotxe) que el vehicle havia circulat per Itàlia, Madrid i Vilafranca del Penedès. Es calcula que almenys l'home de 88 anys portava unes tres setmanes mort (perquè algunes parts del cos ja estaven momificades). Al vehicle, la policia també hi va trobar maletes i diferents objectes personals. Ara, els forenses faran l'autòpsia al cadàver a l'Institut de Medicina Legal de Girona (IMLG) per determinar les causes de la mort.

Després de declarar a la comissaria de la Bisbal d'Empordà el jutge va deixar l'home en llibertat i li va prohibir conduir en territori espanyol com a mesura cautelar.