El nombre de gironins que viuen de lloguer creix un 12% en tres anys

Creix el nombre de gironins que viu de lloguer, mentre que baixa el nombre de persones que viu en llars que no tenen pendent cap hipoteca. Segons l'Enquesta Contínua de les Llars, que l'INE ha publicat aquesta setmana, des del 2017 fins a l'actualitat, el nombre de llars que estan en règim de lloguer ha crescut un 12%, mentre que aquells que viuen en cases que ja estan pagades (sigui perquè s'ha acabat de pagar la hipoteca, o perquè són fruit d'una herència o d'una donació) ha caigut un 4,73% a les comarques gironines.

Segons les dades de l'INE, a la província de Girona hi ha 123.000 llars que són de compra (sense que hi hagi cap deute pendent), fruit d'una herència o d'una donació. Aquesta xifra és un 4,73% inferior a la de l'any 2017, quan se situava en 129.100. Per la seva banda, el nombre de famílies (o altres nuclis de convivència) que viuen en cases o pisos dels quals encara estan la hipoteca ascendeix a 86.000. En aquest cas, es tracta d'un descens més lleuger, de només el 0,92%, ja que l'any 2017 eren 86.800.

Però el que ha incrementat, sense cap mena de dubte, són aquells que opten per viure de lloguer. Les dificultats per accedir a una vivenda i l'increment de preus que s'ha produït en els darrers anys ha fet que cada vegada més famílies optin per anar de lloguer. D'aquesta manera, l'INE assenyala que l'any 2020 hi havia 66.800 llars gironines en règim de lloguer, mentre que l'any 2017 eren només 59.700. Així doncs, s'han incrementat en un 12%.

D'altra banda, també ha augmentat el nombre de nuclis de convivència que manifesta viure en una llar que se'ls ha cedit de forma gratuïta, per exemple, per part de l'empresa on treballen. Les dades assenyalen que 18.700 llars es trobaven en aquesta situació l'any 2020, mentre que el 2017 eren només 15.000.

Pel que fa la superfície de les vivendes que ocupen els gironins, aquesta pot distar molt d'un cas a l'altre. De les 294.500 llars que l'INE calcula que hi ha a les comarques gironines, n'hi ha 5.000 que tenen menys de 46 metres quadrats. A continuació, se'n troben 64.400 que tenen entre 46 i 75 metres quadrats, però la mida que es podria considerar «estàndard» -o, com a mínim, més habitual- és entre els 76 i els 105 metres quadrats, ja que hi ha fins a 120.000 llars que disposen d'aquesta superfície. També es poden localitzar 58.200 vivendes que tenen entre 106 i 150 metres quadrats, i, finalment, n'hi ha 46.900 que superen els 150 metres quadrats.

D'altra banda, hi ha 52.900 llars que corresponen a cases unifamiliars independents, i 74.700 que viuen en cases adossades. També n'hi ha 84.800 que resideixen en edificis de deu o més vivendes, i 68.200 que ho fan en blocs d'entre 3 i 9 pisos.