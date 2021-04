Reconeixen l'ABS de Ribes i Campdevànol per la innovació

L'Àrea Bàsica de Salut de Ribes-Campdevànol ha estat un dels 22 centres d'atenció primària escollits com a exemple d'innovació per un estudi sobre la gestió sanitària i clínica elaborat per la Societat de Gestió Sanitària, una comunitat científica formada per més de 500 professionals. L'objectiu: demostrar que la bona gestió té un impacte en salut i social positiu, i l'estudi es va fer el gener i febrer d'enguany. Des de l'ABS Ribes-Campdevànol, que atén més de 5.000 persones, se'n fa una valoració molt positiva «perquè és un reconeixement de la feina d'equip que estem fent», destaca la coordinadora, Mirea Zarco.