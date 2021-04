Salut farà un cribratge massiu a Olot la setmana que ve per frenar el contagi

El Departament de Salut impulsarà la setmana vinent un cribratge massiu a la ciutat d'Olot en el marc de l'estratègia de gestió de la pandèmia i amb l'objectiu de detectar possibles contagis de covid-19 i tallar les cadenes de transmissió. Es faran testos PCR i hi poden participar les persones d'entre 16 i 70 anys que no estiguin vacunades. El resultat es podrà consultar a través de La Meva Salut entre 24 i 72 hores posteriors a la prova. El dispositiu es desenvoluparà durant tres dies, el 12, 13 i 17 d'abril, en horaris alterns de matí i tarda i en tres espais diferents del municipi per facilitar l'accessibilitat al cribratge a tota la població.

El dilluns l'horari serà de 9 a 15h a la Sala El Torín, dimarts es farà de 14 a 20h al Pavelló Firal i dissabte, de 9 a 15h al Casal Social de Sant Miquel.

Des del Departament de Salut s'ha decidit fer aquest cribratge a Olot tenint en compte l'alta incidència que hi ha actualment al municipi. Aquesta última setmana el risc de rebrot se situa a 603 i la velocitat de propagació del virus (Rt) actualment és de 0,82. En l'última setmana s'han detectat 99 casos positius i un 14,66% de les proves fetes a la ciutat (ja siguin testos antigènics ràpids o PCR) han donat positiu. La setmana anterior el risc de rebrot a Olot doblava l'actual, amb 1.209 punts, una Rt d' 1,62 i 168 positius. Aquest serà el segon cribratge poblacional que s'impulsa a la capital garrotxina, després del celebrat entre el 25 i el 27 de novembre de l'any passat.

La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. Les proves per a la detecció de la covid-19 a les persones amb símptomes es continuen fent, com fins ara, als centres d'atenció primària (CAP) .