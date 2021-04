La Vall d'en Bas construirà un nou pont sobre el riu Fluvià a Verntallat

La Vall d'en Bas va rebre el passat 24 de març la visita d'una representació del Consorci de Vies Verdes i del cap d'obres de l'empresa adjudicatària de la licitació aprovada des de la Diputació de Girona per la construcció d'un nou pont sobre el riu Fluvià, a l'altura de Verntallat. Malgrat que encara no hi ha data confirmada, aquest és l'inici de la construcció del pont i del tram de bicicarril promoguts des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. El projecte busca oferir una millor seguretat per tal de fer desplaçaments en bicicleta o a peu per aquesta zona. Aquest nou pont permetrà oferir uns desplaçaments més còmodes i també més respectuosos amb el medi ambient. Aquesta passarel·la sobre el riu també està pensada per millorar les connexions entre els pobles de la Vall amb el bicicarril.