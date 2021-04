Vergés defensa la limitació comarcal i avisa que si cal «prendrem més mesures»

En un visita a Girona, on s'està fent un cribratge massiu a la universitat, La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar ahir que «ara per ara» mana el confinament comarcal, però es va obrir a revisar-lo abans del 19 d'abril davant les nombroses demanes que sigui per regions sanitàries, o metropolità en el cas de Barcelona. Ara bé, Vergés també va assegurar que les mesures que es puguin acordar tant poden anar en un sentit com en l'altre. «Es podria donar el cas que abans del 19 prenguem mesures per un major control de l'epidèmia», va dir la consellera, en referència a possibles noves restriccions apel·lant a la cada cop més gran pressió a les UCI: «Veiem un creixement d'ingressos que no teníem en les altres onades».

«Avui ha entrat en vigor la resolució, i allò que diu és que la mobilitat tan sols s'ha de donar dins la comarca», va dir Vergés que va admetre que ja «veien a venir» que caldria intensificar restriccions després de la Setmana Santa i va fer una nova crida a la ciutadania perquè «compleixi estrictament» les mesures per frenar la pandèmia que hi ha vigents en cada moment.

«Quan es pot, mirem d'augmentar l'activitat social i econòmica, perquè no només lluitem contra la covid sinó també contra la fatiga pandèmica», va assegurat la consellera de Salut en la seva visita . «Però la situació epidemiològica ara és complexa, i tenim un indicador claríssim, que són els ingressos a les UCI que no veiem amb interioritat», va explicar Vergés que va acompanyar el rector de la UdG, Quim Salvi, a fer-se el PCR en el cribratge el campus universitari de Montilivi. I, a més, Vergés va avisar: «Si es dona el cas, prendrem les mesures necessàries i imprescindibles per a un millor control de l'epidèmia».

Les paraules de Vergés ahir a Girona van arribar després que, des de diferents sectors, es demanés reconsiderar el confinament comarcal per un altre de més ampli. Per exemple, lalcalde de Ripoll i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Munell, va insistir «que de vegades aquestes mesures que s'apliquen genèricament no són gaire lògiques». «No és el mateix un poble 300 habitants de la comarca d'Osona com pot ser Sant Boi de Lluçanès o Perafita, que tenen Ripoll com a ciutat de referència, que els municipis que tenen més de 500.000 habitants», va lamentar Munell. Davant d'això, Vergés no es va tancar en banda tot i mantenir que, de moment, el confinament serà comarcal. «Intentem trobar les mesures que s'adiuen a una situació epidemiològica complicada, i segurament afectarà molta gent i organitzacions»,va dir la política republicana abans de reiterar que «si això hagués de canviar se sabria, però de moment, tenim les que tenim».