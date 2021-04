El 9,28% de les proves que es fan a Girona donen positiu

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 63.061 (+195) i 66.349 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.048 persones, les mateixes que fa 24 hores.

El risc de rebrot baixa un punt, fins a 257, mentre que la setmana del 25 al 31 de març era de 332. L'Rt puja una centèsima, fins a 0,95, mentre que en l'interval anterior era d'1,26. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 127 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 269. El 9,28% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 169 pacients ingressats, vuit més.

Els indicadors de la pandèmia trenquen la tendència a la baixa a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, atura el seu descens i repunta al 0,91, quatre centèsimes més, mentre que el risc de rebrot puja a 226 (+13), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també s'incrementa i passa de 244,32 a 247,80.

S'han declarat 1.651 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 570.628. El 8,15% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 20 noves morts, amb un total de 21.539 defuncions en tota la pandèmia.

Hi ha 1.711 pacients ingressats als hospitals, 82 més que en el balanç anterior, i 513 persones a l'UCI, 15 més que fa 24 hores.

El risc de rebrot era de 296 entre el 25 i el 31 de març, i se situa en 226 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, se situa en 0,91, per sota de l'1,19 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 247,80 entre l'1 i el 7 d'abril, lleugerament per sota dels 248,78 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període de l'1 al 7 d'abril n'hi va haver 8.967, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 10.160. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 116,17 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (131,63).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 85.663 proves PCR i 36.754 tests d'antígens, dels quals un 8,15% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (6,61%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,63 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 616.262 casos, dels quals 570.628 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han sumat 20 noves morts, per un total de 21.539 en tota la pandèmia: 13.653 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+19), 4.557 en residències (ídem), 1.157 en domicilis (ídem) i 2.172 no classificables (+1).

Entre l'1 i el 7 d'abril s'han declarat 149 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 113. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.721 persones. La setmana del 25 al 31 de març n'hi va haver 1.466.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.517 casos confirmats per PCR o TA, 7 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.772. En total, han mort 8.779 persones.

