Creixen les sancions per circular amb moto pel medi natural a Catalunya, malgrat les restriccions de mobilitat

Les sancions per circular amb moto en espais naturals on no està permès fer-ho s'han incrementat el darrer any a Catalunya, malgrat les restriccions de mobilitat que hi ha hagut per la pandèmia. Els Agents Rurals van interposar 484 multes per infraccions d'aquest tipus durant el 2020. Això representa un 12% més que les que hi van haver el 2019, quan no hi havia pandèmia. I les xifres aquest any van camí de superar-se de nou. I és que des del gener fins ara, ja s'ha multat a més de 160 motoristes arreu de Catalunya. El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi Dalmases reconeix que els sorprèn l'increment i assenyala l'efectivitat que tenen els controls que fan en zones com el Massís de les Cadiretes, l'Alta Garrotxa o les Gavarres.

Cada vegada són més els motoristes sorpresos pels Agents Rurals passant per zones on no està permès. A Catalunya les sancions s'han incrementat per aquest fet el 2020 i, si no canvia la tendència, aquest any encara creixerà més. Un fet "curiós" pels Agents Rurals, ja que el confinament i les restriccions de mobilitat feia pensar que no hi hauria més multes. La realitat, però, és que han augmentat un 12% i en bona mesura el motiu és que hi ha hagut més controls per part dels Agents Rurals.

Uns controls que el cap del cos a Girona, Ignasi Dalmases, explica que fan efectius de manera "permanent" en llocs determinats on saben que hi pot haver motoristes o –en menor mesura- conductors de quads.

"De manera rutinària es localitza els punts que són més actius i després és on incrementem la vigilància perquè sabem que hi passarà un altre grup", remarca Dalmases. A tall d'exemple, el Massís de les Cadiretes, zones de l'Alta Garrotxa, les Gavarres o el Cap de Creus, són alguns dels llocs que més han vist créixer el nombre de motoristes aquests darrers anys.

Dalmases explica que els patrullatges que fan permeten descobrir roderes de moto que malmeten el medi natural i posen en perill la flora i la fauna d'aquell paratge. Altres vegades, però, són els mateixos veïns o associacions de la zona qui dona el crit d'alerta un cop han tingut coneixement que hi ha motoristes.

Un bon exemple és la llera del Ridaura, el segon riu més important del Baix Empordà on les sancions són habituals. L'últim episodi va ser el passat 4 d'abril on els Agents Rurals van multar cinc motoristes quan passaven just per la riera després d'enxampar-los circulant. En aquesta zona del Massís de les Cadiretes el Grup de Natura Sterna ja va denunciar el constant pas d'aquests aficionats a les motos que feien malbé un espai on hi ha espècies protegides.



Els turistes segueixen venint

Es dona el cas que tres de les cinc sancions que es van posar a Ridaura eren a persones estrangeres. Dalmases assenyala que, malgrat que la pandèmia ha fet caure de manera important el nombre de turistes a Catalunya, encara es troben amb persones que venen atretes per aquest esport, que moltes vegades ofereixen empreses d'aquí.

Dalmases assenyala que la normativa a Catalunya "és més permissiva" que en altres països i els preus que posen alguns negocis que es dediquen a això són "assequibles". "A més de les facilitats respecte a d'altres països cal tenir en compte que l'entorn tan bonic que tenim els atrau a venir", remarca el cap dels Agents Rurals a Girona.



Increment per Setmana Santa

L'aixecament de les restriccions de mobilitat per Setmana Santa es va fer notar també en aquest àmbit. Els Agents Rurals van fer prop de 1.000 inspeccions i van interposar gairebé 100 denúncies durant els dies de festa. La gran majoria (46) van ser per circular a motor per vials prohibits o camp a través.