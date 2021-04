Educació tanca una llar d'infants d'Olot, on hi ha 32 persones confinades

Segons la darrera actualització d'Educació, hi ha dos centres educatius tancats per la incidència del coronavirus. Es tracta de l'escola de Tartareu-ZER Montsec a Les Avellanes i Santa Linya (Noguera) i la llar d'infants Sant Miquel a Olot (Garrotxa). En el cas de la llar d'infants, els darrers deu dies s'han detectat dos positius i com a conseqüència hi ha dos grups confinats. En total, hi ha 32 persones confinades, 27 alumnes i 5 docents i personal d'administració i serveis. Els positius s'han originat entre els alumnes i és la primera vegada en tot el curs que el coronavirus entra a la llar d'infants. A més, es tracta del centre educatiu olotí que té més persones confinades. També destaquen l'institut Bosc de la Coma i l'institut escola Greda amb 28 i 20 confinats respectivament.

A més, hi ha 259 centres amb algun grup confinat, el 5,07% dels 5.104 centres. Els grups escolars confinats són 321, 172 més que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació. Representen el 0,45% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 8.940 persones confinades, 4.299 més que en el darrer balanç: 8.457 alumnes (+4.117), 439 docents i personal d'administració i serveis (+162) i 44 personal extern (+20). Els positius acumulats són 65.724, 484 més. Es registren 3.506 positius als centres educatius en els darrers deu dies.