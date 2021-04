Els hospitals comarcals gironins també preveuen un creixement de pacients

Hospitals comarcals gironins alerten que, els propers dies, es pot produir un increment d'ingressats com a conseqüència de l'increment de positius. En alguns centres sanitaris, com el de Campdevànol, aquest increment ja s'està notant des de fa dies.

El director gerent del centre hospitalari, Joan Grané, va explicar dijous a Ripollès Digital que hi havia cinc pacients ingressats i es preveu que la dada augmenti properament. «Els malalts que fa dies que els tenim ingressats els afecta molt, però el que hem de fer és, sobretot, tractar els malalts que es generin i intentar que la infecció no ens entri a l'hospital». En aquest sentit, va considerar que el confinament comarcal pot no ser suficient per contenir la pandèmia. Grané és clar: «O fem mesures més dràstiques o anirem entrant o sortint» i va alertar que podríem entrar en la quarta onada «que els que treballem en aquestes qüestions no sé si la resistirem».

De moment, les dades epidemiològiques han baixat aquesta setmana al Ripollès, així com a la Selva Marítima i l'Alt Maresme, però experts sanitaris ja avisen que són dades irreals perquè encara no s'han acabat de notar els efectes de Setmana Santa. La directora mèdica de la Corporació de Salut de la Selva i el Maresme, Roser Anglès, va explicar divendres a Ona Malgrat que «la situació de la covid-19 és ara de baixa incidència però estem molt amatents a la situació ja que la cosa canvia d'un dia per l'altre». També va constatar que es produeixen més atencions de gent jove i en aquest cas hi ha dues tipologies. La primera és la que passa la malaltia amb simptomatologia lleu i a casa i la segona és gent jove que evoluciona a greu i han de ser traslladats a altres centres hospitalaris. Segons la doctora Anglès, darrerament hi ha hagut quatre o cinc casos greus entre joves.