El nombre de crítics gironins creix un 60% en dues setmanes

La pressió assistencial a les unitats de cures intensives (UCI) catalanes segueix augmentant «de forma preocupant» segons apunten els epidemiòlegs i professionals mèdics. De fet, a Girona aquest creixement s'ha anat manifestant de forma progressiva les darreres setmanes. Segons dades actualitzades ahir per Salut, hi havia 53 ingressats crítics per coronavirus, dos més que el dia anterior. En només dues setmanes s'ha produït un creixement del 60% ja que n'hi ha una vintena més. A més, la darrera dada registrada és la més alta des del 26 de febrer, quan n'hi havia 54. En aquell moment, tot just s'estava sortint de la tercera onada. La xifra més baixa es va assolir el 22 de març, amb 32, i des de llavors ha anat augmentant considerablement.

Aquesta evolució es reprodueix de forma paral·lela a tot Catalunya. I és que fins la darrera actualització hi havia 498 pacients ingressats a les UCIs catalanes; un nombre que ha anat pujant en els darrers dies després que el 26 de març baixés a 392. En la baixada de la segona onada, s'havia arribat als 317 (23 de desembre). El pic de la tercera onada va ser l'1 de febrer, amb 731 pacients.

Els professionals de l'Hospital del Mar fa unes setmanes que estan atenent entre 25 i 30 pacients en estat crític a causa del coronavirus, mentre que en el pic de la tercera onada n'hi havia uns 35 a les UCIs. A l'hospital de Sant Pau, hi ha uns 20 pacients a l'UCI, uns 30 en la tercera onada. «Abans de Setmana Santa, vam veure que la davallada de pacients ingressats s'aturava i es convertia en un replà, en una situació alta», afirma el doctor Juan Pablo Horcajada, coordinador covid-19 a l'Hospital del Mar, a ACN, i continua: «Estem sorpresos perquè no baixem de la tercera onada i ara el replà comença a pujar, ja que el ritme d'ingressos supera el ritme d'altes. Aquest canvi de tendència, sumat a l'augment dels indicadors que es preveu i la mobilitat de la Setmana Santa, ens fa pensar que ja estem davant de la quarta onada».

«La situació actual és que anem creixent i és especialment preocupant a les UCIs. Quan un pacient hi ingressa, no hi va per dies, sinó per setmanes», fa notar el doctor Pere Domingo, que indica que l'ingrés a planta és una mica més àgil.

L'objectiu dels hospitals és atendre els pacients amb covid-19 i els que necessiten cirurgia, proves o ingrés per altres motius, diu el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Mar. Aquesta ha estat una de les principals preocupacions dels centres sanitaris després de la primera onada. «Hi ha malalties que no esperen i hem d'atendre els pacients», deixa clar.

Incidència de la variant

Sobre l'expansió de la variant britànica, majoritària a Catalunya, el doctor Horcajada assenyala que cada vegada estan atenent més pacients entre 40 i 70 anys, incloent els que ingressen a les UCI. «La variant britànica és més transmissible i, si hi ha més contagis, hi ha més ingressos. I també sembla que és una mica més virulenta», sospesa Horcajada, que també és president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica.

L'Hospital de Sant Pau ha detectat en les darreres setmanes que atén membres de la mateixa família amb més freqüència que fa uns mesos. «Abans venien dos o tres membres del mateix grup de convivència i ara pràcticament vénen tots. Ens fa pensar que la variant britànica, com que és més transmissible, afecta de forma més generalitzada una casa», indica el doctor Domingo.

Més casos i morts

Respecte a la resta de dades d'ahir, unes altres xifres preocupants són l'augment de positius i de morts per coronavirus. A la Regió Sanitària de Girona, Salut va notificar 268 casos nous, un 5,9% més que el dia anterior. A més, es van produir set defuncions i el total ja s'eleva a 2.048.

Respecte als indicadors de contagi, el risc de rebrot va créixer set punts fins a 251 i la velocitat de propagació del coronavirus es va mantenir en la mateixa taxa de 0,94 que el dia anterior.

La Garrotxa es manté com la comarca gironina amb el risc de rebrot més alt amb 483 punts i se situa cinquena a Catalunya. També té la incidència de casos més elevada amb una taxa de 612 per cada 100.000 habitants. El Pla de l'Estany es manté entre les comarques catalanes amb el risc de rebrot més baix tot i que els darrers dies ha crescut i ja s'aproxima a 100, llindar que marca el risc «alt».

Respecte als municipis, Olot és la segona ciutat catalana de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat, amb un total de 613 punts. A la capital de la Garrotxa la setmana que ve es durà a terme un cribratge massiu de tres dies per tal de frenar les cadenes de transmissió entre asimptomàtics. La incidència acumulada dels darrers catorze dies és de 733.

Finalment, La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, continua a la baixa i ahir es va situar en 0,87, una centèsima menys, mentre el risc de rebrot va canviar la tendència després d'una setmana i va pujar a 213 (+8), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies va passar de 233,45 a 244,32. Es van sumar 2.269 positius i 37 morts. La positivitat en les proves ja sobrepassa el 8%.