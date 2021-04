Un de cada quatre gironins disposa d'una assegurança de salut privada

Amb la salut convertida en una de les principals, o la principal, preocupació de molts ciutadans des de fa més d'un any, la convivència de dues xarxes de salut, la pública i la privada, es continua reforçant amb més d'un 25% dels gironins amb una assegurança de salut privada contractada. Al llarg del 2020, 4.979 persones de les comarques gironines es van afiliar a una mútua per arribar a un total de 193.722 que fan aquesta «quota de mercat» del 25,20%. Per comparar, segons les dades d'UNESPA (Unión Española de Entitades Aseguradoras y Reaseguradoras), en el conjunt de Catalunya el percentatge de persones amb assegurança de salut privada és del 31% -motivat pel 34% de Barcelona perquè a Tarragona (26%) i Lleida (25%) les xifres són equiparables a les de Girona- i a tot Espanya és de 23% amb una forquilla que va des del 36% de Madrid al 7% de Cantàbria.

El coronavirus ha entrat de ple en el debat ideològic sobre si el creixement, que no és nou i que, en el cas de Girona, ha estat sostingut en la darrera dècada, de l'afiliació a les mútues privades és degut al fet que són un bon complement per facilitar l'accés ràpid a especialistes o, per contra, és una conseqüència de les retallades de la inversió pública en salut. Així, sense que la pandèmia no fos encara cap preocupació entre la societat, el nombre de gironins que l'any 2019 van contractar una assegurança de salut privada va ser encara més gran que el del 2020: 6.051 passant dels 182.692 als 188.743. I, si es continua tirant endarrere, aquest creixement d'afiliacions a mútues al llarg de tota la dècada anterior. Així, sempre segons les dades facilitades per UNESPA, l'any 2011 hi havia a Girona 143.066 persones amb una assegurança de salut privada (18,90% de la població) en unes dades que han anat creixent, sense cap any de baixada, fins a les 193.722 (25,20%) amb que es va tancar el 2020 que són les darreres dades confirmades per la Unión Española de Entitades Aseguradoras y Reaseguradoras.

En el debat ideològic, entre complement i necessitat davant de les retallades, els portaveus d'UNESPA es posicionen, lògicament, en el primer costat argumentant que «els recursos disponibles, són limitats; i, per aquesta raó cal tenir present que la sanitat pública i la privada no són rivals, sinó que es complementen» i, segons les mateixes fonts, són una ajuda per a les arques de l'estat perquè «les atencions que presta la sanitat privada són atencions que s'estalvia el sistema públic sanitari». Com a exemple del moviment econòmic que generen les asseguradores privades, la facturació total a Espanya l'any 2020 va ser de 9.013.341.492 euros amb companyies com SegurCaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV Seguros i Mapfre en els cinc primers llocs.