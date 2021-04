Un Ramadà marcat pel toc de queda i els «grups bombolla»

Segona celebració en pandèmia. Les comunitats musulmanes gironines es preparen per celebrar, a partir de dimarts, el seu segon Ramadà marcat per les restriccions de la pandèmia. Malgrat que el confinament ja no és estricte, el toc de queda i els «grups bombolla» marcaran una celebració que té un fort component comunitari.

Les comunitats musulmanes de les comarques gironines -en total, unes 87.000 persones- es troben a les portes de celebrar el segon Ramadà amb restriccions per la pandèmia de la Covid-19. L'any passat ja van haver de celebrar el seu mes sagrat -que té un caràcter molt comunitari, amb pregàries i àpats compartits després de la posta de sol- en la intimitat, ja que ens trobàvem en el confinament més estricte. En aquesta ocasió, el Ramadà -que ha de començar el proper dimarts, 13 d'abril- no estarà marcat per un confinament tan estricte, però sí pel toc de queda, que es manté a les deu de la nit i no es fan excepcions per a motius religiosos, segons ha deixat clar la Generalitat. De fet, una associació musulmana de Lleida va demanar a la Paeria que s'ampliés l'horari pel Ramadà, però la proposta va ser denegada. A les comarques gironines, a ajuntaments com els de Girona i Salt no els consta haver rebut cap petició d'aquestes característiques.

Durant el mes sagrat de l'Islam, totes les persones adultes amb bon estat de salut han de fer un dejuni d'aliments i líquids i abstenir-se de fumar i mantenir relacions sexuals durant el dia. D'aquesta manera, aconsegueixen una aproximació a Déu, purifiquen el cos d'agents externs i recorden la seva sort. També donen ajuda als més necessitats. Durant aquest període, els musulmans s'aixequen abans de la sortida del sol per prendre l'esmorzar (suhûr) i, després de la posta de sol, trenquen el dejuni amb l'iftar, sovint compartit amb família i amics. Un cop s'ha fet aquest primer menjar del dia, i al llarg de les nits, les mesquites se solen omplir de fidels per tal de pregar i recitar conjuntament el text sagrat de l'Alcorà.

Per segon any consecutiu, però, el Ramadà haurà de veure limitada la seva dimensió comunitària. «El que més ens influeix és el toc de queda», explica Mohammed El Amrani, president de l'associació Azhara de Salt. «Hem de tenir en compte que l'hora de l'iftar serà entre les vuit i les nou del vespre, de manera que el toc de queda condicionarà les pregàries nocturnes. Encara que tinguem un semi-confinament, a la pràctica, serà com si fos un confinament estricte, perquè el més important del Ramadà és tot el que es fa a la nit», assenyala.

Segons les directrius de la Generalitat, a més, els àpats a casa només s'haurien de poder fer amb els «grups bombolla». Tal com apunten les mesures vigents entre el 9 i el 19 d'abril, el Govern català limita a sis el nombre de persones en les trobades socials, excepte que es tracti de convivents. Tot i això, també demana que es restringeixin «tant com sigui possible» les reunions o trobades familiars que se celebrin en espais tancats, com podrien ser els iftar.

Pel que fa a la possible modificació de l'horari del toc de queda, tal com s'ha demanat a Lleida, El Amrani recorda que «el propi Marroc, on hi ha una majoria musulmana, no es planteja modificar-lo». «És una pandèmia mundial i hi ha restriccions a tot el món; per tant, encara que es demani, és difícil que es pugui modificar, perquè es tracta d'una pandèmia global», afegeix.

El representant d'Azahara admet que «és difícil» haver de celebrar un segon Ramadà en pandèmia, perquè és un moment -com el Nadal- per compartir amb els amics i la família. Inicialment, explica que entre la comunitat musulmana «hi havia molta esperança amb la vacunació», i pensaven que, si hi ha un percentatge alt de població vacunada i es flexibilitzen les restriccions a partir del 9 de maig -data en què s'acaba l'estat d'alarma-, encara podrien celebrar amb relativa normalitat els últims dies del Ramadà, que ha de finalitzar al voltant del 12-13 de maig.

Tot i això, El Amrani ho veu cada cop més difícil: «Serà un altre any complicat, on les celebracions estaran molt condicionada pel toc de queda i els grups bombolla», vaticina. Tot i això, es mostra partidari de la «cautela»: «Per Nadal es van flexibilitzar una mica les restriccions i després van pujar els casos. Jo sóc partidari de ser cautelosos i ja arribaran temps millors. Cal complir amb les restriccions, i malgrat que el Ramadà sigui una pràctica comunitària, en aquests moments ens trobem enmig d'una qüestió de salut global», assenyala.

L'any passat, l'associació Azahara va celebrar el Ramadà en format digital, per tal de conservar l'esperit de comunitat encara que estiguessin tancats a casa. Enguany, en canvi, volen fer alguna activitat presencial, això sí, complint amb totes les restriccions i mesures de seguretat. Segons admet El Amrani, «la gent està molt cansada de tot el tema virtual, i si ho tornéssim a fer des de casa, segurament no ho seguiria». Per això, han buscat alternatives. «Volem fer per petits esdeveniments culturals per mostrar com es viu. Organitzarem diferents actes presencials en teatres o altres entorns que garanteixin la seguretat, per tal d'apropar la pràctica diària del Ramadà a la gent de Girona», explica. Per tant, volen fer petites accions amb ?aforament limitat, tot i que descarten una celebració conjunta de l'iftar, que seria l'activitat estrella.