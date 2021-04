Una regidora de Sils i un de Blanes, membres de la nova direcció d'Izquierda Unida

Dins de la nova direcció d'Izquierda Unida (IU) hi haurà quatre membres d'Esquerra Unida de Catalunya (EUCat). Dos d'ells són regidors gironins: Cristina Simón, regidora a Sils, i Miky Corregidor, edil a Blanes. A aquests dos també els acompanyen a la direcció, el diputat al Congrés per En comú Podem Joan Mena i Núria Lozano, regidora a l'Hospitalet de Llobregat. Que ahir va ser elegida cocoordinadora d' Esquerra Unida Catalunya, escissió d'EUiA juntament amb Edu Navarro.

La trobada, que es va fer telemàticament ahir, va servir per aprovar els estatuts del partit, nascut el 2020, amb el 97% de vots a favor, i també el document polític, que va rebre el 93% de vots i que estableix la «corresponsabilitat política» d'EUCat i Izquierda Unida. De fet, el coordinador federal d'IU i ministre de Consum, Alberto Garzón, també va participat a l'assemblea i va agrair a Esquerra Unida la seva feina en l'assemblea constituent.