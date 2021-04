«El risc de contagi sense mascareta en espais exteriors i distància és pràcticament nul»

Ja s'ha vacunat?

Sí.

Sense cap por ni res?

No, molt tranquil. A més, amb la vacuna d'Astrazeneca. I espero amb ganes la segona dosi, d'aquí a unes setmanes.

L'Astrazeneca! Gairebé el tractaran de suïcida.

Són temors sense fonament. Com diu l'Agència Europea del Medicament (EMA), els beneficis d'aquesta vacuna superen de llarg els riscs, com en tants altres fàrmacs que prenem habitualment.

Els dubtes dels governs (entre ells l'espanyol) amb aquesta vacuna són contraproduents?

Sí, perquè generen desconfiança i fan que la gent tingui reticències a vacunar-se. El govern espanyol sembla que no entengui gaire què està passant, amb les decisions que pren amb aquesta vacuna. Dubta, canvia de parer i al final es queda amb opcions poc justificables des del punt de vista científic.

A quines opcions es refereix?

A no donar la vacuna d'AstraZeneca als majors de 69, a proposar no donar-ne la segona dosi, a pensar a donar una segona dosi d'una altra vacuna...

Quin perjudici poden comportar, aquestes indecisions?

El principal és que no es vacuni amb prou rapidesa la població més susceptible de patir complicacions, la qual cosa porta una sobrecàrrega hospitalària i a morts que s'haurien pogut evitar.

És normal que la gent tingui por de vacunar-se?

No més que amb qualsevol altra vacuna.

Creu que en Pedro Sánchez complirà amb el calendari de tenir vacunada el 70% de la població al setembre?

És poc probable, a menys que canviïn molt les coses. A més, això depèn de factors que no es poden controlar, com la quantitat de vacunes que arribin.

Al Regne Unit no és obligatori dur mascareta en espais exteriors. Com s'explica la diferència amb el que vivim aquí?

Cert, no és obligatori si es pot mantenir distància de seguretat. Les possibilitats de contagi en aquestes condicions són pràcticament nul·les.

Doncs per què aquí ens obliguen a dur-la sempre?

No ho sé, això ho ha de preguntar als qui fan les normes.

El Regne Unit se n'està sortint bé amb les vacunacions. Al final resultarà que la UE és un llast?

Sens dubte la UE ha gestionat molt malament el tema de les vacunes. Però caldria veure què hagués passat si cada país hagués anat pel seu compte. Per a alguns potser hauria sigut millor, com ha passat amb el Regne Unit, però altres potser ho haurien fet encara pitjor.

Al final en Johnson no estava tan boig com ens deien?

Ho va fer molt malament al principi, després va anar millorant, però no ha sigut fins als darrers mesos que realment ha encertat l'estratègia.

La gran pregunta: i després que estiguem vacunats, què?

Després que estiguem tots vacunats, el virus deixarà de ser pandèmic. Veurem què passa, però probablement no desapareixerà, i es pot convertir en un virus que va donant brots més o menys grans o que torna estacionalment, com la grip.

Això significa que ens haurem de vacunar cada any?

Dependrà de com canviï el virus. És molt més estable que el de la grip, per tant cal suposar que la vacuna protegirà més temps. Però podria ser que, com la grip, calgués revacunar part de la població cada cert temps.

Tornarem a la normalitat? Ens farem petons, anirem a festes i serem gent normal?

Sí, quan estiguem tots vacunats ja no caldrà patir.

L'aturada de país durant dos mesos va ser positiva?

Sí, va ser essencial.

Però a Espanya va ser molt més dur que en altres llocs, amb tota l'economia aturada. No s'hauria d'haver sigut més laxe?

No, el que s'hauria d'haver sigut és més ferm amb la desescalada. Si no s'hagués volgut córrer tant i s'hagués tancat el país (l'estratègia Covid 0 que van fer països com Nova Zelanda), Espanya hauria pogut desfer-se el virus i estar fent ja vida normal fa mesos (aïllada dels altres, és clar).

Aquí ens han dit diverses vegades que amb la república catalana, hi hauria hagut menys morts. Ho creu així?

No ho sé. El govern català també ha comès molts errors. S'hauria de veure què hagués passat si totes les decisions haguessin depès d'ells.

Ens han deixat circular per Setmana Santa i ara ens tornen al confinament comarcal. Són decisions mèdiques, polítiques o econòmiques?

Sobretot polítiques, econòmiques i socials. Si no hagués sigut Setmana Santa, no haurien obert, perquè ja es podia preveure que els casos tornarien a pujar ràpidament. Per desgràcia les decisions que es prenen les marca el calendari, més que l'epidemiologia.