Apareix un monòlit com el de Platja d'Aro en una arbreda d'Aiguamúrcia, a Tarragona

Un monòlit metàl·lic d'uns tres metres d'altura i amb simbologia egípcia a les seves tres cares ha aparegut a l'arbreda Vidala de Santes Creus, situada al municipi tarragoní d'Aiguamúrcia, on també hi ha el monestir de Santes Creus.

L'estructura de metall, buida per dins, és semblant a l'apareguda a finals de març a la platja sa Conca de Castell-Platja d'Aro, encara que aquella no tenia símbols. Com en aquell cas, l'aparició d'aquest monòlit metàl·lic en aquest paratge ha suscitat curiositat entre els veïns.

L'alcaldessa d'Aiguamúrcia, Dolors Palma, va assegurar a TV3 que, pel que sembla, aquests símbols egipcis signifiquen que «el joc ha començat», i es va mostrar confiada que «el que sigui que hagi començat, que sigui bé».