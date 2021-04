Els càmpings posen en marxa el pla WeCare de seguretat

L'Associació de Càmpings de Girona torna a reactivar la iniciativa de seguretat WeCare, que va posar en marxa l'any passat amb molts bons resultats. El pla contempla assessorament personalitzat i un suport continuat als càmpings gironins per ajudar a generar la confiança dels turistes i oferir les màximes garanties d'higiene i seguretat.

Aquesta primavera i durant tot l'estiu es portarà a terme un assessorament personalitzat, amb visites per part dels tècnics de l'Associació als càmpings gironins per tal d'ajudar amb relació a l'aplicació dels protocols. «Es tornarà a facilitar documentació, senyalització, s'oferirà formació i s'ajudarà en tot el que sigui necessari», indica el president de l'Associació, Miquel Gotanegra. Un vehicle corporatiu i retolat ja ha començat a visitar tots els càmpings que ho sol·liciten.

Reobren les instal·lacions

Una trentena de càmpings de les comarques gironines (aproximadament el 40% dels càmpings de l'Associació) han obert per Setmana Santa i a partir d'ara s'aniran obrint la resta d'establiments. L'ocupació durant la Setmana Santa ha estat pràcticament del 100% en allotjaments (bungalous, mobil homes...) i d'entre el 60 i el 70% de les parcel·les. L'Associació de Càmpings de Girona manifesta la seva satisfacció per la gran demanda que hi ha hagut.