Els certificats digitals idCAT emesos pel Consell Comarcal del Ripollès augmenten un 250% el 2020

En una situació de pandèmia global, molts tràmits de l'administració pública que fins al moment eren presencials, s'han vist obligats a fer-se exclusivament de forma telemàtica, i per a realitzar moltes d'aquestes gestions és indispensable disposar d'un certificat d'identitat digital.

Aquest context ha propiciat que durant el 2020, l'emissió de certificats idCAT pel Consell Comarcal del Ripollès hagi augmentat un 250%. De manera que s'ha passat dels 232 emesos el 2019 als 814 el 2020. El Consell Comarcal del Ripollès és una entitat de registre acreditada per emetre l'idCAT, el certificat del consorci Administració oberta de Catalunya (AOC).

Per obtenir aquest certificat cal sol·licitar cita prèvia o bé per telèfon o bé a través del web. Com que és una necessitat que des del confinament han demanat molts ciutadans, l'organisme també ha adaptat i ampliat les prestacions del servei d'emissió, així com el suport a la ciutadania. D'aquesta manera, no només s'emeten els certificats i s'explica com descarregar-los, instal·lar-los i utilitzar-los. També s'ha habilitat un servei d'atenció telefònica per resoldre dubtes, problemes o incidències, en paral·lel al suport que ja ofereix de per si l'AOC, en el qual s'han atès fins i tot ciutadans d'altres comarques.

En aquest sentit, l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) també s'ha anat adaptant a cada circumstància fins al punt que va ser l'únic servei que va mantenir la presencialitat fins i tot durant el confinament domiciliari. A més, durant el termini per sol·licitar el vot per correu es van ampliar els horaris d'atenció.

Concretament, han experimentat un ampli interès digital tots aquells tràmits electrònics relacionats amb la sol·licitud de prestacions o ajudes d'organismes com el Servei públic d'ocupació estatal o la seguretat social, la sol·licitud del vot per correu o la presentació en línia de la declaració de la renda.