El confinament comarcal buida la costa i omple espais naturals

El confinament comarcal ha buidat la Costa Brava de visitants aquest cap de setmana i ha omplert de gent els espais naturals de les comarques interiors. La decisió de Salut ha suposat un «cop dur» per a l'hostaleria del litoral gironí després de la «molt bona Setmana Santa», una davallada similar al que ha passat en anteriors ocasions en què el Procicat ha aplicat aquesta mesura. La gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, va lamentar la decisió del Govern i assegura que molts hotels que tenien obert fa una setmana han hagut de tancar.

Mentre que ahir es van poder veure molts gironins fent esport per zones com la Vall de Sant Daniel, la Creueta o carrils bici de Girona, entre d'altres, els carrers de Calella de Palafrugell, Llafranc o Palamós presentaven un aspecte molt diferent al de la setmana passada. A la zona de la Costa Brava, ahir diumenge amb prou feines hi havia passejants i a les terrasses dels bars i restaurants hi havia taules de sobra per poder dinar o prendre alguna cosa. I és que el confinament comarcal ?juntament amb el temps que no ha acompanyat? ha buidat de visitants la costa després d'una Setmana Santa «pletòrica» i que va servir per donar un baló d'oxigen a l'hostaleria del litoral gironí.

El nou tancament decretat pel Procicat, però, suposa un nou revés per al sector que es mostra «incert» sobre les previsions des d'ara fins a l'estiu. En aquest sentit, la gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, va carregar contra el Govern i va assenyalar que el tancament comarcal ha fet que la majoria d'hotels hagin abaixat la persiana quan fa deu dies van decidir aixecar-la amb l'expectativa de poder treballar sense nous confinaments.

«Estàvem molt contents a principis de setmana, però això ens ha perjudicat molt. El problema és que ara han de tornar a tancar i posar el personal a l'ERTO. És molt complicat haver de treballar amb tant poc marge per prendre decisions», va remarcar Lloberol.

Hotels tancats

Un bon exemple és l'hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell. La seva propietària, Bàrbara Halle, va explicar que tenien prevista una ocupació del 40% per aquest cap de setmana. Arran de la decisió del Procicat, però, van contactar amb els clients –tots de fora del Baix Empordà- i van optar per tancar i passar les reserves per a més endavant.

Halle va reconèixer que «veien a venir que tornarien a tancar», i més després de «l'allau» de gent que hi va haver en aquesta població durant la Setmana Santa. L'hotelera explica que no s'esperaven la quantitat de gent que va anar a Calella de Palafrugell.

La gerent del Grup Costa Brava Centre va assenyalar que la restauració «ho té més bé» que els allotjaments perquè és fàcil que la gent de la comarca vagi a dinar a fora. Tot i això, va remarcar que el confinament comarcal els perjudica perquè la gent que té segones residències no poden venir els caps de setmana i aquest «és un client molt important».