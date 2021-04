Creixen els ingressos tot i que es mantenen els indicadors

L'efecte de la Setmana Santa es comença a notar lleugerament als hospitals, on el nombre de pacients ingressats per coronavirus ha augmentat en els últims dies, així com les persones que es troben en estat crític. Els indicadors que assenyalen l'estat de la pandèmia, en canvi, es mantenen estables els nivells d'abans de les vacances o, fins i tot, han disminuït.

Segons la darrera actualització del Departament de Salut, actualment hi ha 169 persones ingressades als hospitals gironins, vuit més que en el balanç anterior. El dia 27 de març, just abans de l'inici de Setmana Santa, hi havia 155 hospitalitzats, 14 menys que ara. També ha pujat el nombre de pacients que es troben en estat crític. Actualment n'hi ha 52 que es troben ingressats a l'UCI, un menys que el dissabte. Tot i això, són 15 més dels que hi havia abans dels dies de vacances, ja que el dia 27 de març hi havia 37 pacients crítics.

Alhora, també ha pujat el tant per cent de positivitat a les proves PCR i testos d'antígens. Mentre que el dia 27 de març el 5,12% de les proves realitzades a la regió sanitària de Girona donaven un resultat positiu, en el balanç de diumenge van ser el 9,91%. Suposa un augment del 4,79%. Així, ahir es van computar 200 nous casos a la regió sanitària, de manera que el total acumulat des de l'inici de la pandèmia se situa en 66.349. No es van notificar noves defuncions en el darrer balanç

En canvi, tot i l'augment d'hospitalitzacions i positivitat, els indicadors que assenyalen l'estat de la pandèmia es mantenen igual que abans de la Setmana Santa o fins i tot per sota.

El risc de rebrot va ser ahir de 257,1 punts menys que el dia anterior. Es troba també per sota dels nivells del període immediatament previ a Setmana Santa -que abarca del 21 al 27 de març- quan el risc de rebrot era de 308 punts. La velocitat de propagacióes troba al 0,95, una centèsima més que dissabte. Tot i això, és més baixa que en el període previ a Setmana Santa, quan es trobava en l'1,31.





Més de 500 catalans a l'UCI

La tendència a la resta de Catalunya és similar. Fins a 1.711 persones es troben ingresades per coronavirus en centres hospitalaris, 82 més que en el balanç anterior. Alhora, les persones que es troben a l'UCI ja superen les 500, amb un total de 513, que són 15 més que el dissabte. També es van notificar 1.767 casos nous, que fan el total acumulat a Catalunya de 616.262. Hi ha haver 20 noves defuncions, pel que el total és ja de 21.539.

En canvi, el risc de rebrot es manté en 226 punts, per sota dels 286 registrats en el període entre el 21 i el 27 de març. La Rt és de 0,91, mentre que abans de Setmana Santa era de 1,23.