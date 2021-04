L'aeroport de Girona tanca el primer trimestre de l'any amb una caiguda del 97,6% dels passatgers

L'aeroport de Girona ha tancat el primer trimestre de l'any amb una caiguda del 97,6% dels passatgers respecte els primers tres mesos de l'any passat. Entre el gener i el març d'aquest any només s'han registrat 2.037 passatgers. Durant el mes de març hi han passat 711 persones, un 94,7% menys que l'any passat. El nombre d'operacions és major que l'any passat, amb una crescuda del 56,5% entre enlairaments i aterratges (806 moviments). Tot i això, els vols comercials han suposat només 111 moviments, un 53,4% menys que durant el març de 2020. Per altra banda, el nombre de passatgers en vols comercials ha estat de només 443 persones, mentre que el març de l'any passat n'eren 12.228 (un 96,4% menys).

El nombre de passatgers internacionals també segueix en caiguda lliure a causa de les restriccions per mobilitat. Durant el mes de març només hi han passat 103 passatgers internacionals, un 99,2% menys que l'any passat. Per contra, el volum de passatgers espanyols ha crescut de forma exponencial i en aquest últim mes 346 persones de l'Estat han trepitjat la terminal gironina.

Aquest increment es deu, conjuntament a l'augment d'operacions, al nombre de vols de proves que fan algunes escoles d'aviació. De fet, la majoria de passatgers que han aterrat a Girona tenien o bé l'origen al mateix aeroport o bé al de Sabadell. El portal d'estadístiques d'Aena també indica que l'Aeroclub Barcelona-Sabadell ha fet 209 operacions d'enlairament i aterratge durant el mes de març a les pistes de Vilobí d'Onyar.

Pel que fa a les mercaderies, durant aquest març s'han transportat 1.890 kg, que representa un 92,4% menys que l'any passat, però un 27,3% més que el març de 2019.