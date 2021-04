Masella tanca les pistes abans d'hora per les restriccions de mobilitat

Els últims esquiadors de la temporada fent cua per un remuntador ahir a Masella

Els últims esquiadors de la temporada fent cua per un remuntador ahir a Masella · ACN

L'estació d'esquí Masella va tancar ahir després de 119 dies consecutis en funcionament. Aquesta, però, no era la data prevista; des de direcció tenien previst mantenir-se actius encara uns dies més.

A causa del confinament comarcal que afecta directament l'arribada de visitants, els responsables van decidir posar ahir punt i final a la temporada de neu.

Veient com ha anat, els responsables de l'estació consideren que es tracta d'una temporada «agredolça» i marcada per les restriccions de la pandèmia. La direcció de Masella va assenyalar que la situació d'emergència ha representat un descens molt marcat de l'afluència dels esquiadors. I, evidentment, les baixes xifres han implicat greus afectacions econòmiques a l'empresa que gestiona l'estació i, per extensió, al territori i als seus habitants perquè «l'estació és motor de l'economia de la comarca».

Des de Masella destaquen que la temporada ha estat «molt diferent a les darreres» i remarquen que aquest any van decidir obrir «per mantenir llocs de treball» i perquè amb les pistes obertes es generen ingressos pel conjunt del territori on s'ubica.

Els responsables de l'estació remarquen que, tot i que ha durat poc temps, s'ha pogut oferir el servei «als esquiadors que han aconseguit pujar a gaudir de l'esquí amb una relativa normalitat».

En un comunicat, l'estació ha volgut agrair la «comprensió i fidelitat» a tots els esquiadors que s'han adaptat als «canvis de funcionament» que ha fet l'estació al llarg de la temporada.

En aquest sentit, Masella destaca «la paciència a les pistes amb el seguiment de tots els protocols covid, per tal de gaudir de l'esport a l'aire lliure, en un entorn segur» fent ús de les mascaretes.

La direcció ha volgut agrair també la comprensió dels treballadors. «Amb el seu esforç i dedicació han fet possible aquesta temporada tan difícil. Volem agrair als clubs, intermediaris, proveïdors, col·laboradors i tots els agents del territori per la comprensió».