Una onada de robatoris a la Selva i a la Garrotxa, i alguns intents fallits, a judici

Una onada de robatoris a diversos habitatges de la Selva i la Garrotxa perpetrats durant el 2019 per una banda de lladres «especialitzada», segons els Mossos d'Esquadra, arribarà el dimarts a judici a l'Audiència de Girona.



La investigació dels Mossos d'Esquadra va aconseguir assenyalar tres homes que van ser detinguts l'abril de 2019 després d'un escorcoll on van trobar diverses de les pertinences robades en alguns domicilis assaltats. La banda actuava durant el dia per evitar trobar-se els propietaris i utilitzava tornavisos, malls o palanques per forçar portes o finestres.



Els tres acusats van ser detinguts i des de llavors han estat a la presó, tot i que segons la fiscalia els processats formaven part d'un grup criminal que integrava més membres que no han pogut ser identificats.

Així doncs, l'acusació pública atribueix als tres acusats fins a quatre robatoris que van produir-se entre el 31 de gener de 2019 fins al 23 de març del mateix any. En total haurien intentat assaltar set habitatges, però en dos no van poder-hi accedir i l'últim no contenia res de valor que els interessés, segons subratlla la fiscalia.

Precisament aquest va ser el primer assalt que la fiscalia atribueix al grup criminal, que va tenir lloc cap a les cinc de la tarda a Arbúcies. Segons aquesta versió, els lladres no identificats van forçar la porta mentre un dels acusats vigilava per si venia algú. «Tot i això, l'acusat i les persones no identificades no es van endur cap objecte perquè no tenien interès per ells», indica l'escrit d'acusació. En canvi, els danys provocats en forçar el pany han estat valorats pericialment per sobre dels 450 euros.

El mateix dia i unes tres hores després van assaltar una casa a Anglès, on aquesta vegada van aconseguir apropiar-se de diverses joies d'or valorades en 400 euros.

El següent robatori va tenir lloc el 9 de febrer entre les sis i les vuit del vespre. En aquest cas van dirigir-se en un domicili de Masies de Roda, a Osona. L'acusació sosté que els processats van poder forçar una finestra després d'escalar fins al primer pis de l'habitatge per la paret. Van endur-se vuit collarets d'or, sis parells d'arracades d'or, anells i agulles, tot plegat valorat en 1.400 euros.

El següent robatori també va ser frustrat, i la temptativa va tenir lloc en un habitatge de Sant Feliu de Pallerols. «Els acusats van saltar una tanca d'un metre i mig d'alçada del jardí i van forçar les portes de la finestra de la cuina», sosté l'escrit. Però tota aquesta maniobra va ser observada per un veí que va cridar-los l'atenció, fet que va fer que els lladres marxessin corrents.

Aquest intent fallit va propiciar que a dos quarts de deu del vespre del mateix dia un dels acusats juntament amb altres membres del grup fes un segon intent a Arbúcies. En aquest cas van aconseguir accedir en un habitatge forçant i trencant el vidre d'una de les finestres del menjador. Van extreure diverses joies per valor de 770 euros, algunes de les quals els propietaris van poder recuperar arran del registre policial.

Una setmana després els acusats van perpetrar l'últim intent fallit a Manlleu, ja que «no van poder forçar la porta de la casa fent palanca». Novament ho tornaren a intentar en un altre domicili, en aquest cas a Vic, també el mateix dia. I van poder escalar fins al primer pis, trencar la persiana i la finestra d'accés a la cuina i fer palanca per accedir-hi. Es van endur 1.333 euros en efectiu, un ordinador i diverses joies, tot plegat valorat en 1.653 euros.

La fiscalia els acusa d'un delicte continuat de robatori amb força i d'un segon de pertinença a grup criminal. S'enfronten a sis anys de presó, i el judici s'allargarà tres dies.