Els pobles amb segones residències, focus d'abandonaments d'animals

El 2020 ha estat el primer cop, després de 20 anys, que s'han reinvertit les xifres i el nombre d'animals adoptats −393− ha superat el d'abandonats −377. El Consell Comarcal de la Selva ha anunciat que, per tal de seguir millorant el servei dels animals recollits, executaran una inversió de 140.000 euros per modernitzar les instal·lacions i habilitar noves zones i funcions.

Els municipis amb segones residències serien el focus més gran d'abandonaments a la comarca de la Selva segons recull la memòria del Centre d'Acollida de la Selva (CAAS). El document posa d'exemple municipis com Maçanet i Vidreres, que sumen 122 abandonaments -61 en cada poble- durant el 2020. A línies generals, 377 gossos i 68 gats van ser abandonats l'any passat a la comarca. La bona notícia és que aquest és el primer cop en els 20 anys de funcionament del CAAS que s'ha aconseguit que el nombre d'adopcions superi el d'abandonats: l'any passat es van adoptar 393 gossos d'aquest centre d'acollida enfront dels 377 que van ser abandonats.

El centre d'acollida, ubicat a Tossa de Mar, determina el terme «animal abandonat» a aquells que, identificats o no, no han estat recuperats pels seus propietaris. Aquesta és una tendència que en els darrers anys ha anat clarament a la baixa: el 2018 van comptabilitzar 544 gossos abandonats, mentre que l'any següent el nombre va disminuir a 462, tanmateix es podria dir que cada any que passa, un centenar de gossos menys acaben al carrer. El CAAS tradueix aquestes xifres a l'adquisició d'una «major responsabilitat» en la tinença dels animals de companyia.

D'altra banda, les tasques que fa el servei comarcal de recollida d'animals -que o bé poden ser abandonats o perduts- per retornar-lo als seus amos també ha anat a la baixa. En total, aquest 2020 s'han recollit a la Selva 815 gossos, d'aquests un 46% no van poder ser retornats als seus propietaris, mentre que fa cinc anys aquest percentatge augmentava en un 65%. Tanmateix, la xifra total d'animals recollits el 2018 era de 1.200 i el 2019 de 1.109. Pel que fa al nombre de gats, aquest 2020 es van gestionar un total de 80 recollides, la major part cadells abandonats. En aquest punt, cal recordar que els gats ferals-rodamons són gestionats directament pels ajuntaments mitjançant la creació i manteniment de colònies controlades.

El conseller de Sostenibilitat, Francesc Xavier Becerra, explica que el fet que hi hagi un major nombre d'animals identificats i censats fa possible el retorn immediats dels animals per part dels serveis municipals i dels centres veterinaris sense la intervenció del servei comarcal.

Millora de les instal·lacions

Entre aquest any i el vinent el Consell Comarcal de la Selva té previst executar una inversió de 140.000 euros en el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva. Aquesta inversió de diners permetrà modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat de vida dels animals residents mitjançant la creació d'una zona de postoperatoris, creació d'una zona específica per allotjar cadells, retirada de la teulada de fibrociment i aïllament de la coberta i millores en la climatització dels espais d'atenció veterinària i d'atenció al públic.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, recordat que fa 20 anys el Consell Comarcal de la Selva va apostar per una gestió directa del servei de recollida i manteniment d'animals i va construir el primer centre d'acollida de les comarques Gironines. Iniciativa que va continuar-se al Pla de l'Estany, a la Garrotxa, el Ripollès i actualment està previst la construcció del de l'Alt Empordà i s'està estudiant la ubicació pel del Gironès. El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva presta servei de recollida i manteniment dels animals de companyia (gossos, gats i fures) perduts i/o abandonats a 25 dels municipis de la comarca.