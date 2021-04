Una xarxa de proxenetes tatua les dones amb un codi, un fet que no es veia des de feia 15 anys

Les comarques gironines han estat escenari fa poques setmanes d'un operatiu contra una organització criminal internacional d'origen romanès dedicada al tràfic de dones per a la seva explotació sexual. Una xarxa de proxenetes que la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la policia romanesa han escapçat i que obligava a prostituir dones a les carreteres a l'Alt Empordà i la Selva.

L'operació ha permès alliberar 18 dones, entre les quals una menor, i s'han detingut 19 persones a Espanya i Romania. De les vuit persones detingudes a Figueres, hi ha els dos líders de l'organització, que van ingressar a presó.

L'operatiu va comptar amb un gran desplegament i només a Girona van treballar sobre el terreny 82 policies. El cap de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres Provincial de Girona, l'inspector de la Policia Nacional Manuel Lorenzo Rico, ha estat al capdavant de l'operatiu juntament amb els efectius de l'AIC (Àrea d'Investigació Criminal) dels Mossos. L'inspector, a més, és l'interlocutor provincial territorial sobre Tràfic d'Éssers Humans i destaca la importància del cop donat a la banda que pretenia monopolitzar la prostitució a les carreteres.

Assentada des de fa 6 anys

L'organització desmantellada es va començar a investigar arran d'una operació policial a València el 2017. L'inspector calcula que els proxenetes ja es movien per Girona l'any 2015. Comptaven amb dues bandes: una assentada a Lloret -que es va traslladar a Romania arran de la pandèmia- i l'altra a Figueres -que és la desarticulada. Utilitzaven el mètode del Lover Boy per enganyar les dones per venir a treballar a Espanya. Els proxenetes les captaven a Romania i hi iniciaven una relació sentimental. Posteriorment i amb coaccions i agressions físiques, les traslladaven a Espanya i altres països on les obligaven a prostituir-se. Els beneficis eren per al proxeneta.

Hi ha un element lamentable que ha tret a la llum aquest operatiu i que «feia 15 anys que no es veia» en casos de tràfic de persones, diu l'inspector. Es tracta de marcar les noies «amb un codi de barres», un tatuatge. Servia d'entrada per marcar que eren «propietat del proxeneta i, a més, s'ho deixaven fer perquè creien que era el seu marit». Però també perquè altres organitzacions rivals sabessin que eren seves. Aquestes pràctiques i les coaccions, i agressions contra les dones, diu el policia, acaben amb «una anul·lació del sexe femení».

En aquesta operació, la policia va alliberar 19 dones entre Espanya i Romania. Unes víctimes de tràfic de persones que no només són ateses en un primer moment per la policia, sinó que són derivades cap a associacions,ONGs. En cas que siguin estrangeres, el CNP també les ajuda des de la vessant administrativa, com recorda l'inspector. D'entrada, en el cas que en tinguin, se'ls paral·litza l'expedient d'expulsió del país. Com és lògic se les tracta com a víctimes, diu el policia, i entre alguns dels supòsits, per exemple, se'ls pot arribar a autoritzar «una targeta de circumstàncies excepcionals per un període de 9 mesos per a la víctima i protegir-la».

El paper de les associacions que es fan càrrec de les dones un cop alliberades és molt important. De fet, segons el cap de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres: «Si les víctimes no aconsegueixen la ruptura de la dependència, és com si no valgués per res l'operatiu policial». El policia lamenta la dificultat d'aquestes dones per trencar amb tot en ser alliberades. Assegura que són víctimes amb por, que viuen amenaçades, i moltes al final no volen ni denunciar el qui creuen que era el seu marit.

Àmbits del tràfic de persones

La desarticulació d'aquesta xarxa internacional de proxenetes ha posat un cop més a sobre la taula el tràfic d'éssers humans a Girona. Una pràctica que no només contempla «l'explotació sexual, sinó també la de tipus laboral, els matrimonis forçats i el tràfic d'òrgans», recorda Manuel Lorenzo Rico.En aquests moments, la Policia Nacional té obertes més investigacions sobre el primer supòsit. L'explotació sexual per part de proxenetes a les carreteres és el més preocupant. Per exemple, tenen al punt de mira algun grup procedent de l'Àfrica -Nigèria- que porta a terme l'explotació sexual però les dones venen enganyades per ritus de màgia.El CNP també realitza controls en prostíbuls i en pisos per detectar casos.

En l'àmbit laboral també hi pot haver explotació que acabi amb tràfic d'éssers humans. Però, com diu, per poder considerar-se un delicte d'aquestes característiques hi ha d'haver «una coacció més coercitiva i gairebé cal emprar la força física».D'aquest tipus no se n'ha trobat cap cas recent a Girona, però a Olot l'amo d'un bar tenia una dona treballant sota unes circumstàncies que van fer dubtar la policia. Al final, però, va acabar com a delicte contra els drets dels treballadors, apunta.

Els matrimonis forçats també entren dins el tràfic de persones. Aquí és important la pedagogia amb les comunitats que els practiquen i Rico destaca el paper d'associacions com la Valentes i Acompanyades de Salt. El tràfic d'òrgans és també una pràctica inclosa en la «tracta» i l'inspector ressalta que a Girona no s'ha treballat amb cap cas des de fa anys.