Campanya de Mossos i Policies locals per controlar límits de velocitat

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals gironines van engegar ahir una setmana de controls dels límits de velocitat a les vies de la demarcació. Cal destacar que l'any passat anar a una velocitat inadequada va representar el 14% del total dels factors concurrents dels accidents amb víctimes en zona interurbana. A més, segons el Servei Català del Trànsit, fins aquests moments, aquest 2021 representa el 12,5% del total dels factors d'un sinistre.

Per tant, és un tema que preocupa a les autoritats dedicades a la seguretat viària i, per tant, fins aquest diumenge, 18 d'abril, Trànsit coordina amb el cos dels Mossos d'Esquadra i les policies locals una campanya policial intensiva per assegurar el compliment dels límits de velocitat establerts. Aquesta setmana, per tant, hi haurà ràdars instal·lats en punts de la xarxa viària i dels carrers dels municipis gironins.

Cal recordar que el límit en carreteres convencionals és de 90 quilòmetres per hora -si la via té dos carrils per sentit és de 100- en cas d'automòbils i de 120 en autopistes.

Prop de 16.000 denúncies

A la darrera campanya de controls de velocitat realitzada des de Trànsit amb els cossos policials desplegats a tot Catalunya, que es va fer l'agost del 2020- es van imposar un total de 15.828 denún?cies, de les quals 15.822 van ser administratives i sis, de tipus penal.

Des del Servei Català de Trànsit, destaquen la incidència que té la velocitat en la seguretat viària. En un comunicat, recorden que a més de ser una causa directa de sinistres viaris, és un factor que incrementa la gravetat de les lesions. La distància de seguretat que recorden que s'ha de mantenir amb el cotxe del davant per parar a temps davant de qualsevol emergència depèn, fonamentalment, de la velocitat. A més, com destaca Trànsit,?una velocitat adequada permet controlar el vehicle, fa que es pugui superar més fàcilment un obstacle o qualsevol imprevist a la via i permet reduir la velocitat.