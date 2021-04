Condemnats per cometre una onada de robatoris a la Selva i la Garrotxa

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts tres acusats d'integrar una banda que, entre el gener i el març del 2019, va provocar una onada de robatoris a les comarques de la Selva, la Garrotxa i Osona. La fiscalia demanava inicialment 6 anys de presó per a cadascun. Com que han reconegut els fets i han consignat els 5.521,42 euros d'indemnització, la fiscal i les defenses han arribat a un acord per aplicar-li les atenuants de confessió i reparació del dany. El tribunal condemnarà un dels processats a 2 anys de presó i imposarà la pena de 2 anys i 3 dies als altres dos, que estaven en presó preventiva. Al llarg del dia sortiran en llibertat perquè ja han complert la pena.