La DGT de Girona té 24 treballadors i 27 places vacants

Ja fa mesos que sindicats i treballadors denuncien que l'administració de l'Estat a Girona pateix un dèficit de treballadors que provoca una gran lentitud i cues en serveis com la Direcció General de Trànsit o el Servei d'Ocupació. Ara, una resposta del govern espanyol a la diputada basca Josune Gorospe ha aportat noves dades -en aquest cas, concretament sobre la DGT- que evidencien aquest dèficit. Segons xifres corresponents al mes de gener, a la DGT de Girona hi ha 24 efectius i 27 places vacants. És a dir, que hi ha més vacants que treballadors efectius.

El sindicat CSIF porta molts mesos denunciant l'escassetat de funcionaris de l'Estat a la província de Girona. I no és perquè no es convoquin places, sinó perquè, en algunes ocasions, queden desertes. Segons ha assenyalat el sindicat en diverses ocasions, entre les causes que s'apunten hi ha el fet que els treballadors sovint prefeixen altres destinacions de l'Estat a causa de l'elevat nivell de vida que hi ha a la província de Girona, o, entre els treballadors d'origen català, prefereixen optar a treballar a la Generalitat, ja que els sous són més elevats.

En la seva resposta, el Govern també recorda que, per fer front a la manca d'efectius -ja que el dèficit no es produeix només a Girona, sinó també en altres províncies-, la DGT convoca anualment concursos per a la provisió de llocs de treball en funció de les necessitats que hi ha a cada moment. En aquest sentit, recorda que el desembre de 2020 es va resoldre un concurs en el qual hi havia convocades 145 places, i que per aquest 2021 hi ha prevista la convocatòria d'un concurs específic i d'un nou concurs general amb places d'examinadors.

Però, com s'ha mencionat, la convocatòria de concursos no és sempre sinònim de cobrir places. El mes de febrer de 2020, per exemple, es va fer públic que durant un concurs de trasllat s'havien ofertat fins a set places per venir a treballar a la DGT de Girona, però totes havien quedat desertes, al contrari del que havia succeït en altres províncies, on sí que s'havien aconseguit tots els treballadors desitjats.

Aquesta falta de personal ha provocat endarreriments que, en diverses ocasions, han generat queixes dels usuaris, ja fos perquè tràmits com l'obtenció provisional del carnet de conduir es podia allargar fins a un mes o perquè les dates per a les cites prèvies -imprescindibles per poder fer gestions- s'endarrerien més del compte.

Tot plegat ha generat, en diverses ocasions, les queixes del CSIF, que en alguns casos ha qualificat d' «insostenible» la situació que viuen alguns departament de l'Estat a la província. En aquest sentit, consideren que molts funcionaris «no veuen prou atractiva» la província de Girona, de manera que molta gent que obté una plaça aquí intenta mantenir-s'hi el menor temps possible per després traslladar-se a altres punts de l'Estat, on hi hagi un nivell de vida més assequible o, senzillament, on tinguin la família. A més, també assenyalen que, en molts casos, els treballadors prefereixen treure's unes oposicions a la Generalitat o a un ajuntament, on sol haver-hi millors condicions econòmiques.