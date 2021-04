Els efectes de Setmana Santa ja repercuteixen en els indicadors

Salut va avançar la setmana passada que aquesta que va començar ahir podria deixar entreveure els efectes de l'augment de mobilitat i interacció social durant la Setmana Santa. De moment, el que es pot veure amb les dades d'ahir és que els indicadors de contagi van a l'alça. Després de dies de descens, tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació del virus (Rt) comencen a despuntar i aniran creixent considerablement els propers dies, segons pronostiquen experts.

A la Regió Sanitària de Girona, el risc de rebrot va pujar setze punts i es va situar en 273. A més, l'Rt va augmentar quatre centèsimes fins a 0,99. Si sobrepassa la barrera de l'1, significa que el contagi comença a descontrolar-se perquè la reproducció del virus creix. Seguidament, hi ha altres indicadors també preocupants que indiquen un creixement epidemiològic. D'una banda, la incidència de casos acumulada dels darrers catorze dies és de 272 per cada 100.000 habitants, sis positius més que la setmana anterior. A més, el percentatge de positivitat de les proves s'aproxima al 9%.

Com a bona notícia, la positivitat dels tests d'antígens a Girona va baixar per sisè dia consecutiu i es va situar en 12,86. El 5 d'abril havia arribat al 16,31%.

Respecte a la resta de dades d'ahir, Salut va notificar 134 positius, un 33% menys que el dia anterior i cap defunció. També es va produir un augment de sis ingressats per coronavirus i una davallada de tres crítics a les UCIs.

Suspensió d'activitat al Trueta

D'altra banda, l'hospital Trueta de Girona ha decidit prendre mesures per l'increment de pacients amb coronavirus. El centre va anunciar, a través d'una piulada a Twitter, que des d'avui i fins dijous s'anul·la tota l'activitat programada de tarda als quiròfans. La mesura implica la suspensió de quatre sessions cada dia. L'hospital, a més, ja va haver de reduir a la meitat les operacions previstes per a ahir a la tarda arran de la situació epidemiològica.

Tenint en compte els hospitals comarcals, ahir a Figueres hi havia 37 persones ingressades pel virus i 6 professionals positius. A l'hospital de Blanes, hi havia 12 pacients ingressats i cap professional amb el virus. A Calella n'hi havia 11. A l'hospital de Campdevànol hi havia sis pacients ingressats i cinc al sociosanitari. Tampoc hi havia cap professional positiu.

Situació delicada a la Garrotxa

Respecte a les comarques, el risc de rebrot a la Garrotxa va baixar tot i que encara era alt i es va situar en 530 punts. La incidència dels darrers dies és de 557,77 positius per cada 100.000 habitants. La situació delicada de la comarca es deu, en gran part, als indicadors elevats de la seva capital, Olot.

De fet, el director de Sector Girona Nord, Josep Carreras, va detallar ahir que a Olot és on més contagis hi ha de tota la comarca i actualment es registra «una incidència força alta» de casos. En els últims set dies s'han detectat 104 positius i l'índex de rebrot se situa als 664 punts. Fa una setmana, aquesta xifra superava els 1.000 punts. De tota manera, des de Salut creuen que el nivell de contagis augmentarà al llarg d'aquesta setmana perquè és quan es començaran a notar els efectes de la Setmana Santa.

Seguidament, el Pla de l'Estany ha passat de registrar un índex de rebrot inferior a 100 la setmana passada a pujar fins a 291. La velocitat de propagació del virus ha pujat fins a 1,65 i és la comarca gironina que el té més elevat.

Augment de crítics

Respecte als indicadors epidèmics a Catalunya, també van seguir empitjorant. La velocitat de propagació del virus (Rt) es va disparar i ahir tornava a superar l'1, amb 1,03, dotze centèsimes més que el dia anterior, la qual cosa indica que el virus torni a créixer i que cada 100 infectats contagien una mitjana de 103 persones.

El nombre de malalts de covid-19 hospitalitzats també va créixer fins als 1.723, dotze més que el dia anterior, dels quals 515 estan a l'UCI, dos més. El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, va pujar fins als 257 punts, un total de 31 més.

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també va ascendir a 250 casos, tres més. Des de l'inici de la pandèmia, el nombre total de casos confirmats a Catalunya per tot tipus de proves és de 617.200, dels quals 918 es van diagnosticar diumenge, una xifra condicionada per l'efecte cap de setmana, en què es fan menys proves. En els últims set dies s'han confirmat amb proves PCR o test d'antígens un total de 9.243 contagis, la qual cosa suposa una mitjana de 1.320 infectats diaris, per sobre dels 1.000 que es considera el llindar per poder fer una bona traçabilitat dels contagis. El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de 21.552, dels quals 13 han estat notificats des de diumenge.