Espanya dedicarà la vacuna de Janssen a la franja de 70 a 79 anys

Les vacunacions continuen per tot Espanya, com en aquesta imatge d'ahir a Saragossa. efe

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va afirmar ahir que les primeres dosis de la vacuna Janssen que arribaran a l'estat demà dimecres a primera hora es destinaran a persones d'entre 70 i 79 anys. Se sumaran a les de Pfizer i Moderna per al mateix grup d'edat. Segons Darias, ara per ara ja hi ha més de 10 milions d'espanyols amb una dosi administrada, i més de 3 milions de persones tenen la pauta completa. Aquesta setmana les vacunes de Pfizer aniran destinades al reforçament de la segona dosi dels majors de 80 anys.

La ministra no va aclarir quina decisió adoptarà el seu ministeri respecte a la segona dosi per a les persones de menys de 60 anys que han rebut la vacuna AstraZeneca, ara reservada només a persones amb una edat superior. Segons Darias, el ministeri està «analitzant diversos escenaris» i donarà a conèixer la decisió en el futur.

La ministra es va centrar en les grans xifres i va recordar que Espanya rebrà 38 milions de dosis de vacunes contra el covid aquest segon trimestre del 2021. A l'abril, segons la ministra, ja s'estan rebent 1,2 milions de dosis de vacuna cada dilluns i per tant «el ritme de vacunació es va accelerant».

L'Organització Mèdica Col·legial (OMC) va reclamar ahir en un comunicat que a les persones que hagin rebut ja la primera dosi d'AstraZeneca se'ls administri la segona quan els correspongui, independentment de l'edat. L'organització que engloba tots els col·legis de metges d'Espanya es posiciona així a favor d'una de les tres opcions que està estudiant el Ministeri de Sanitat, després que el Consell Interterritorial decidís suspendre la vacunació amb AstraZeneca als menors de 60 anys com a mesura de precaució davant l'aparició de rars casos de trombes en persones menors d'aquesta edat.

Els metges basen la seva petició en el fet que la fitxa tècnica d'AstraZeneca no conté limitacions d'edat i que la mateixa Agència Europea del Medicament (EMA), en el veredicte, que conclou que hi podria haver relació entre la vacunació i els casos rars de trombes, no modifica les seves indicacions d'administració. «Els casos de trombosi de sins venosos cerebrals o venes esplàncniques han de considerar-se efectes adversos extraordinàriament rars, ja que se n'han observat 169 casos en 34 milions de dosis administrades», assenyala el comunicat de l'OMC, que afegeix que es tracta d'una vacuna «eficaç i molt segura».