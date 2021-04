Un esvoranc a les Llosses limita l'accés a un veïnat i perjudica el turisme des de fa deu mesos

Els veïns de Viladonja, a les Llosses, fa deu mesos que no poden passar per la carretera principal que els porta fins al veïnat. Les fortes pluges del juny de l'any passat van provocar un esvoranc i des de llavors no poden passar-hi. Com a alternativa, han de circular per una pista forestal que els allarga el trajecte i que, quan plou, està en males condicions. Entre els damnificats també hi ha càmpings i cases rurals que ho viuen amb impotència. L'Ajuntament ja té el projecte tècnic sobre la taula, després de treballar-ho amb la Diputació de Girona. Ara l'escull més important és el finançament. L'alcalde diu que la Generalitat els ha deixat sols i que no tenen capacitat per assumir els 250.000 euros que costarà l'obra.

La via afectada està envoltada de terrenys argilosos i ja hi ha senyalització de risc d'esllavissada. El que va passar, però, va ser que les fortes pluges –van arribar a caure 100 l per m2- van impregnar els terrenys i l'excés d'aigua va afectar el subsòl de la carretera, deixant la via completament descalçada. Des de dalt, però, l'asfalt s'ha mantingut.

L'Ajuntament tenia previst arreglar-ho en un any, però han passat deu mesos i creuen que no estarà acabat, ja que falta trobar els 256.000 euros que costa l'obra. El municipi té 212 habitants i un pressupost de 370.000 euros, i no ho poden assumir. A més, es queixen que la Generalitat els ha deixat sols, tot i que agraeixen el suport que han rebut de la Diputació.

L'esllavissada ha afectat l'activitat turística de la zona, i també els veïns. El consistori no descarta restringir el pas de vehicles pesants per evitar malmetre més la pista.