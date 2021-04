El Govern estudia «canvis» en el confinament per comarques

En una visita ahir a Girona, Miquel Sàmper va evitar avançar si el PROCICAT prendrà noves mesures –més o menys restrictives- abans del 19 d'abril, però va reiterar que el Govern estudiant si cal implementar algun altre tipus de distribució territorial en els confinaments, que ara són comarcals.

Segons el conseller d'Interior, malgrat les dades preocupants a les UCIs, el creixement d'aquesta quarta onada és «diferent» del de les anteriors perquè és més «lent». Això, sumat a la campanya de vacunació, haurà de permetre «dibuixar diversos escenaris d'obertura». Entre els quals, el de l'oci nocturn, «un dels més colpejats». Tot i això, Sàmper va insistir que s'haurà de fer de manera «gradual». «Que ningú pensi que podrem anar sense mascareta i sense mantenir les distàncies però hem de dissenyar un escenari de tornada a la realitat i conviure amb el virus fins que no el tinguem del tot dominat», va afegir.

En relació amb la possibilitat de poder desplaçar-se a Andorra, ha dit que les competències de fronteres són estatals i que l'única possibilitat que hi havia d'evitar-ho era que Andorra tanqués les seves fronteres perquè l'Estat espanyol permet que es pugui viatjar entre països. «Com que l'Estat ha autoritzat l'entrada i sortida, nosaltres no podem fer res», va insistir. Per intentar minimitzar-ho, però, el conseller va explicar que van demanar a Andorra que fes una crida als seus ciutadans perquè es comprometessin a respectar les restriccions de Catalunya si s'hi desplaçaven. «Això s'ha produït. El Govern andorrà va fer una roda de premsa demanant-ho», va explicar.