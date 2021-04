José Manuel Morales i Zaida Linares, líders de les joventuts d'En Comú Podem

Confluència Jove de les comarques gironines -organització juvenil d'En Comú Podem- va celebrar diumenge la seva assemblea general un any després de la seva constitució per renovar l'executiva, encapçalada pel blanenc José Manuel Morales «Prodi» -que repeteix- i la silenca Zaida Linares, fins ara responsable de comunicació i que ara substituirà la gironina Maria Monje.

La nova direcció -que també compta amb el gironí Rubén Paz, que seguirà portant Acció Política i que assumeix Comunicació, i Míriam Duran, de Platja d'Aro i responsable de Transparència, ha estat aprovada per unanimitat, igual que l'informe polític del mandat 2020-2021. En aquest informe es destaca la participació de les joventuts del partit en els moviments socials i en la candidatura d'En Comú Podem a les eleccions catalanes del 14-F. A més, també es felicita per la creació del butlletí digital Tinta jove i per haver incrementat la seva presència a les xarxes socials, sobretot a Instagram, amb el projecte Xerrem en Comú.

El tàndem Morales-Linares ha proposat que l'Organització l'assumeixi l'equip executiu, iniciativa que també ha estat acceptada per unanimitat. Zaida Linares ha agraït al confiança de les bases, ha valorat la «cohesió» de l'equip i s'ha compromès a treballar «per ampliar la nostra base i pels nostres drets com a joves feministes i de classe treballadora».