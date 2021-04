L' aeroport de Girona, un any amb les xifres sota mínims

Evolució de l'aeroport. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar acumulen ja un any amb les xifres de passatgers sota mínims a causa de la pandèmia. Entre el mes de març de 2020 i el de 2021, cada mes s'han registrat caigudes superiors al 85% respecte als mateixos mesos de l'any anterior. Aquest mes de març s'han rebut només 711 viatgers, ja que les restriccions han impedit que la temporada d'estiu comencés quan corresponia.

L'aeroport de Girona-Costa Brava acumula ja un any sota mínims a causa de la pandèmia. Des de l'entrada en vigor del primer estat d'alarma, a mitjans de març de 2020, l'aeròdrom gironí, especialment encarat al turisme i amb una marcada estacionalitat durant els mesos d'estiu, ha estat un dels més afectats de tota la xarxa d'Aena per les restriccions de mobilitat internacional. De fet, des del passat mes d'octubre no hi ha hagut cap vol comercial regular a Vilobí (tot i que sí de privats), i no està previst que les principals companyies -Ryanair, Jet2 i Transavia- tornin a operar fins a principis del mes de maig. Però ni tan sols aquesta data és segura, ja que tot dependrà de com evolucionin les restriccions internacionals per la pandèmia. De moment, i tal com es preveia, el mes de març ha tornat a deixar unes xifres irrissòries per a l'aeroport de Girona, amb 711 passatgers, un 94,77% menys que el mateix mes de l'any passat.

Amb l'entrada a l'estat d'alarma per la Covid-19, el març de 2020, el govern espanyol va tancar el trànsit aeri, de manera que des de mitjans de març i durant els mesos d'abril i maig, l'aeroport de Girona va rebre només vols de mercaderies; en molts casos, corresponents a material sanitari. Així doncs, dels més de 12.000 passatgers que es van rebre durant els dies de març en què l'aeroport va estar operatiu, es va baixar fins a 71 i 97 durant els mesos d'abril i maig, respectivament. A partir del 21 de juny, es va tornar a obrir l'espai aeri, tot i que els primers turistes no van començar a arribar a l'aeroport de Girona fins l'1 de juliol. En la majoria de casos, eren europeus amb segones residències a la Costa Brava. La temporada d'estiu, doncs, va començar tard -durant el mes de juny es van rebre només 756 passatgers-, però malgrat les esperances dispositades en els mesos de juliol i agost, la ràpida arribada de la segona onada de la pandèmia va fer que les xifres se situessin molt per sota dels estius anteriors. Així, durant el mes de juliol es van rebre 35.613 viatgers (un 87% menys que el juliol de 2019) i a l'agost en van arribar 37.565, el que va suposar un nou descens del 87% respecte a l'any anterior.

A partir de setembre -mes en el qual es van rebre només 8.603 viatgers-, l'aeroport gironí va entrar en un estat de semi-hivernació. El mes d'octubre (en què es van registrar 3.497 viatgers) va ser l'últim amb vols regulars, ja que Ryanair va anunciar que no mantindria oberta la seva base gironina durant l'hivern. Des de llavors, les xifres han estat ínfimes: 947 viatgers al novembre, 1.092 al desembre, 863 al gener, 463 al febrer i 711 aquest mes de març. De fet, les companyies àeries tenien previst començar la temporada d'estiu coincidint amb la Setmana Santa (és a dir, entre finals de març i principis d'abril), però les restriccions de mobilitat els han obligat a posposar els seus plans. Ara, la nova data d'inici de la temporada d'estiu és a principis de maig, però en qualsevol moment els plans poden tornar a canviar en funció de com evolucionin les restriccions de mobilitat entre els diferents països europeus. I això pel que fa a Ryanair, Transavia i Jet2, ja que l'aerolínia russa Pobeda, que havia experimentat un dels majors creixements de l'aeroport abans de la pandèmia, no té ni tan sols data de retorn a les instal·lacions de Vilobí.

Fluix inici d'any

Segons les dades publicades ahir per Aena, l'aeroport de Girona ha tancat el primer trimestre de l'any amb una caiguda del 97,6% de passatgers respecte als primers tres mesos de l'any passat, quan encara pràcticament no s'havien deixat notar les conseqüències de la pandèmia. Entre el gener i el març d'aquest any només s'han registrat 2.037 passatgers.

Durant el mes de març hi han passat 711 persones, un 94,7% menys que l'any passat. Tot i això, el nombre d'operacions és més elevat que el del març l'any passat, amb una crescuda del 56,5% entre enlairaments i aterratges (806 moviments). Això es pot expilcar perquè, a partir de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, es va tancar l'espai aeri i les operacions van caure en picat. Tot i això, durant aquest mes de març, els vols comercials han suposat només 111 moviments, un 53,4% menys que durant el març de 2020. Per altra banda, el nombre de passatgers en vols comercials ha estat de només 443 persones, mentre que el març de l'any passat n'eren 12.228 (un 96,4% menys).

Pel que fa a aquests poc més de 700 viatgers que han utilitzat l'aeroport de Vilobí durant el mes de març, la immensa majoria eren de l'Estat (346 persones), mentre que només hi havia 103 viatgers procedents d'altres països. En relació als passatgers espanyols, però, la majoria corresponien als vols de proves que fan algunes escoles d'aviació, especialment de Sabadell.

Finalment, que fa a les mercaderies, durant aquest març s'han transportat 1.890 quilos des de l'aeroport de Girona, que representa un 92,4% menys que l'any passat, però un 27,3% més que el març de 2019.