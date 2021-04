Més d'un 80% d'infermeres lamenten el poc personal i temps per als pacients

Un 86% de les infermeres de l'Estat asseguren que no tenen prou temps per prestar al pacient l'atenció i les cures adequades. A més, un 84% considera que no hi ha hagut prou personal per prestar l'atenció requerida durant la pandèmia. Aquests són dos dels resultats de l'enquesta feta per Satse entre 11.645 infermeres i infermers de totes les comunitats durant el febrer. La percepció sobre la manca de personal era del 81% abans de la pandèmia. Pel que fa als que asseguraven no tenir temps suficients, representaven llavors el 82%. D'altra banda, el 68% assegura que en acabar la seva jornada els queden actuacions assistencials i de cures per fer. En un 59% decideixen allargar el seu torn per acabar-les.

El sindicat ha criticat l'alta mobilitat del col·lectiu. En concret, un 47% assegura que amb freqüència han estat obligades a traslladar-se d'unes unitats a altres, quan abans de la pandèmia eren el 43%. Davant d'això, SATSE ha reclamat a les administracions que compleixin amb els compromisos adquirits en la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica i reforcin les plantilles en tots els serveis de salut.

El sindicat assegura que de les darreres dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal es desprèn que «hi ha prop de 3.000 infermeres i infermers en atur que podrien incorporar-se als serveis».