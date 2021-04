El Miramar de Llançà obté el tercer sol de la Guia Repsol

El restaurant Miramar, de Paco Pérez, a Llançà va aconseguir ahir el tercer sol a l'edició 2021 de la Guia Repsol, mentre que cinc restaurants gironins més van aconseguir la seva primera distinció. La gala va tenir lloc ahir a Sant Sebastià amb estrictes mesures anticovid i amb uns 180 assistents, tots cuiners reconeguts amb tres sols, la màxima distinció.

Paco Pérez -amb una desena d'establiments a Espanya, Alemanya, Regne Unit i Polònia- va expressar que aconseguir la màxima distinció de la Guia Repsol «en un any per recordar i oblidar alhora» és «emocionant» perquè es fa extensible a tot un equip, que inclou els proveïdors. El xef va reivindicar el Miramar, consolidat exponent de l'alta gastronomia de l'Alt Empordà, la cuina del seu entorn en una barreja de mar i muntanya d'avantguarda i compromís sostenible amb combinacions com espardenya, pèsol llàgrima, papada i trufa, cocotxes, calçots, pil-pil nou, romesco i oliva negra o el pèsol amb rovell verd i bombolles.

D'altra banda, cinc restaurants gironins més van aconseguir ahir el seu primer sol. Es tracta del restaurant Bo.Tic a Corçà, del xef Albert Sastregener; el Casamar a Llafranc, de Quim Casellas; l'Aliança d'Anglès, d'Àlex Carrera; El Gaig-Torre de Remei a Bolvir de Cerdanya, del xef Carles Gaig, i el Villa Más de Sant Feliu de Guíxols. Catalunya ha estat la comunitat autònoma més guardonada aquest any, amb un total de quinze restaurants reconeguts, seguida de Madrid amb onze. Amb les 96 novetats d'aquesta edició, la Guia Repsol inclou 618 restaurants amb un, dos i tres sols.