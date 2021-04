El Consorci de les Gavarres ordenarà l'accés al massís creant diversos punts d'entrada per canalitzar l'afluència de visitants (que han anat a més amb la pandèmia). De moment, però, no es planteja aplicar restriccions, sinó que l'objectiu és fer pedagogia sobre què es pot fer i què no un cop s'entra a l'espai natural. "Els visitants han de ser conscients que amb determinades actituds malmeten el massís", diu el president del consorci, Pau Presas. Ordenar els usos i accessos a les Gavarres és, precisament, un dels objectius que recull el pla estratègic del consorci fins al 2025. Entre d'altres, també es vol potenciar la coordinació entre municipis -amb una taula de treball conjunta- i crear un cos de voluntaris per preservar el massís.