Es disparen els indicadors de contagi i torna a créixer el nombre de crítics

Els indicadors de contagi es van disparar ahir tant a Girona com a la resta de Catalunya. Per tant, es va consolidar la tendència a l'alça que va començar dilluns com a conseqüència directa de l'augment de mobilitat i interacció social per Setmana Santa. Experts ja van avançar que aquest augment no es notaria fins a aquesta setmana.

Primerament, el risc de rebrot a Girona va pujar 38 punts fins a 311 i va superar el llindar de 300 de nou. En segon lloc, la velocitat de reproducció del virus va créixer deu centèsimes fins a 1,09. També hi va haver altres dades preocupants com l'augment de la incidència de casos dels darrers catorze dies, que es va enfilar a 282,81. Els crítics van pujar de nou i ahir n'hi havia dos més que el dia anterior. A més, Salut va notificar 150 casos nous.

Com a bona notícia, les funeràries no van reportar cap nova defunció per coronavirus i van baixar els hospitalitzats. Finalment, la positivitat de les proves segueix baixant després de dies d'un creixement brusc, tot i que continua sent alt.

Situació a Catalunya i Espanya

Seguidament, a Catalunya ahir hi havia dotze ingressats menys i tres crítics més. Salut va notificar 1.524 positius nous i 23 defuncions. Els indicadors de contagi també es van disparar. El risc de rebrot va créixer 47 punts i també va superar el llindar de 300 (307) i la velocitat de reproducció del virus va augmentar setze centèsimes (1,19). Si la Rt supera el llindar d'1 la situació és preocupant, segons alerten les autoritats sanitàries, ja que el contagi s'expandeix més ràpidament

Quant a Espanya, ahir va sumar 6.292 nous positius de coronavirus i 100 defuncions. Madrid encapçala el nombre de diagnosticats en una setmana amb 13.196 casos.