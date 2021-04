Gairebé un 20% de gironins de 70 a 79 anys ja tenen la primera dosi

Un 19,7% de gironins d'entre 70 i 79 anys ja estan vacunats amb la primera dosi de Pfizer, segons va actualitzar ahir Salut. Es tracta d'una dada molt significativa tenint en compte que a finals de la setmana passada tot just Salut començava a vacunar persones d'aquesta franja d'edat.

Seguidament, respecte a fa una setmana, hi ha dos grups en què el percentatge de vacunats ha augmentat de forma destacada. Es tracta del col·lectiu de 80 anys o més, que ha passat del 66% al 84% amb una dosi de Pfizer i el d'entre 60 i 65 anys, que ha passat del 30,5% al 44,8%, en aquest cas amb una dosi d'AstraZeneca.

En canvi, la resta de grups segueixen una evolució molt lenta. Els treballadors essencials i l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari es mantenen amb un percentatge pràcticament igual que fa set dies. Això es deu, principalment, a la suspensió d'AstraZeneca als menors de 60 anys. D'altra banda, el col·lectiu de persones institucionalitzades (usuaris de residències) es manté amb un percentatge molt elevat però no s'acaba d'arribar al final. Passa el mateix amb col·lectius com el personal de residències i el d'atenció primària i hospitalària, entre d'altres.

Efectivitat de Pfizer

Respecte l'efectivitat de Pfizer entre les persones d'edat més avançada, una investigació constata que el risc de morir per covid-19 cau un 98% a les residències després de rebre dues dosis de Pfizer. Aquest és el resultat d'un estudi elaborat a residències i personal sanitari de Catalunya que signa com a principal autora la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas. Els resultats, avançats per RAC1, mostren com la vacunació amb dues dosis redueix entre un 88 i un 95% el risc de contagi. Aquesta protecció és del 95% entre els treballadors sanitaris, del 92% entre el personal de residències i del 88% entre els residents. Amb només una dosi, la reducció de les infeccions és d'entre un 40 i un 50%. L'estudi s'ha fet sobre unes 117.000 persones, la meitat personal sanitari i l'altra meitat residents i treballadors de residències.

Tenint en compte la disponibilitat d'aquesta companyia, la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar ahir a la tarda que el Govern proposarà a la reunió del Consell Interterritorial de Salut d'avui que es pugui retardar la segona dosi de Pfizer per així poder subministrar la primera dosi a més població en menys temps. Actualment la segona dosi es posa als 21 dies de la primera, però diversos països com Itàlia i França ja han decidit endarrerir-la a 42 per poder donar la primera dosi a més gent. La consellera va demanar més celeritat al govern espanyol a l'hora de debatre i prendre decisions, perquè, per exemple, aquesta setmana ja s'haurien de posar 40.000 segones dosis de Pfizer, i 70.000 la setmana vinent, cosa que obligaria a frenar les primeres dosis.

En la roda de premsa habitual dels dimarts, Vergés, que no hi sol comparèixer, va expressar l'objectiu clar i estratègic del Govern: vacunar el màxim de població en el menor temps possible. Com que diversos estudis evidencien que la primera dosi de Pfizer ja dona una protecció molt important, el Departament de Salut proposa seguir l'exemple d'altres països i endarrerir la segona dosi per poder vacunar abans a altra gent per primer cop. D'aquesta manera s'immunitzaria en bona part molta proporció de la població.

Un sol brot als geriàtrics

Finalment, segons va avançar Salut a Efe, només hi ha un geriàtric a tot Catalunya que té un brot de coronavirus. Està ubicat a Tarragona. Seguidament, n'hi ha una vintena que estan en situació taronja, això vol dir que tenen alguns casos. Respecte a Girona, després de dues setmanes amb tres geriàtrics taronges per contagis entre treballadors, ahir ja els tornava a tenir tots verds i lliures de coronavirus. És l'única regió sanitària de Catalunya juntament amb Teres de l'Ebre.