Els Mossos investiguen dos apunyalaments en un dia a Olot, un amb un ferit crític

Els Mossos d'Esquadra investiguen dos apunyalaments en un sol dia a Olot, un dels quals va acabar amb un ferit crític que està ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat de gravetat. Les dues agressions amb arma blanca van produir-se al barri de Sant Miquel d'Olot.

Els Mossos d'Olot han detingut el presumpte autor d'un dels fets després de causar talls a les mans a la víctima. La policia no descarta que els dos casos tinguin relació entre ells i que fins i tot siguin obra de la mateixa persona. De moment la investigació està oberta.

El primer dels casos es va produir dilluns cap a dos quarts de set de la tarda, quan els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una baralla a la via pública entre dues persones. Una d'elles va rebre talls a les mans per ferides d'una navalla.

L'home va ser atès pels sanitaris del SEM i evacuat a l'hospital comarcal d'Olot, on se'l va tractar, ja que havia patit talls profunds sobretot en una mà i li van haver de practicar diversos punts de sutura.

La mateixa víctima -un home de 48 anys, espanyol i veí de la ciutat- va explicar a la policia qui li havia produït les lesions i els Mossos el van poder detenir en les hores posteriors als fets.

L'arrestat és un home de 54 anys, de nacionalitat cubana. La policia l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de lesions.

Ferit crític al Trueta

Al cap de tres hores, cap a dos quarts de deu de la nit, es va produir una altra agressió a Olot i també amb arma blanca. En aquest cas, va ser de molta més gravetat. Els Mossos van anar haver d'anar fins al carrer de Martí l'Humà del barri de Sant Miquel i s'hi van trobar un home inconscient -de 20 anys, nacionalitat marroquina i veí de la vila- estès a terra i ensangonat.

Presentava una profunda ganivetada a la zona de l'abdomen. El SEM va atendre el ferit i ahir es trobava ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat greu, segons fonts del centre sanitari.

Els Mossos d'Esquadra de moment no han detingut ningú per aquesta agressió, però la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Olot està indagant sobre el cas. Està prenent declaració a testimonis i tampoc descarta que hi hagi relació entre ambdós casos. Es desconeix de moment el motiu de l'apunyalament però no es descarta algun tipus de revenja.

Veïns d'aquesta zona asseguren estar tips de l'incivisme, baralles, robatoris, ocupacions i ara, apunyalaments . Afirmen que cal més presència policial i fonts veïnals, destaquen que s'estan formant bandes a la zona que suposen un perill per al barri.