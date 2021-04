El segon dia del cribratge a Olot acaba amb un 41% més de participants

El segon dia del cribratge massiu a Olot va finalitzar amb un total de 424 voluntaris que es van sotmetre a una prova PCR. La dada suposa un creixement del 41% respecte al dia anterior, en què no es van assolir les expectatives previstes.

Ahir les proves van canviar d'ubicació i es van traslladar de la Sala el Torín a pavelló firal. L'horari també va ser a la tarda, en comptes del matí, per tal d'arribar a més població.

Les proves finalitzaran dissabte de 9 a 15h al casal de Sant Miquel.

El Departament de Salut ha impulsat el cribratge massiu en el marc de l'estratègia de gestió de la pandèmia i amb l'objectiu de detectar possibles contagis de covid-19 i tallar les cadenes de transmissió. Es fan testos PCR i hi poden participar les persones d'entre 16 i 70 anys que no estiguin vacunades. Des del Departament de Salut s'ha decidit fer aquest cribratge a Olot tenint en compte l'alta incidència que hi ha actualment al municipi. La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys.

Represa del cribratge a la UdG

D'altra banda, avui es reprendrà el cribratge massiu a la Universitat de Girona, iniciat la setmana passada. La novetat és que es trasllada del Campus Montilivi al Campus Barri Vell per tal d'arribar a tots els estudiants, professors i personal d'administració i serveis. L'espai estarà operatiu de les 10 del matí a les 4 de la tarda avui i demà. Els grups d'edat d'entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 anys són les dues franges amb major incidència de covid-19 però, per contra, si agafen la malaltia presenten un quadre clínic lleu o asimptomàtic. Salut organitza aquestes proves per tal de tallar les cadenes de transmissió del contagi.