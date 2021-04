Tres lladres que van assaltar cases de la Selva i la Garrotxa no aniran a presó

Tres lladres que van assaltar diversos habitatges de la Selva i la Garrotxa per endur-se objectes i joies de valor van admetre ahir durant el judici haver sigut els autors dels robatoris. La secció tercera de l'Audiència de Girona va celebrar ahir la vista contra els tres acusats de perpetrar quatre robatoris i tres intents fallits més a Arbúcies, Anglès, Sant Feliu de Pallerols i altres municipis catalans entre el gener i el març de 2019.

L'acusació demanava inicialment sis anys de presó per cada acusat perquè els considerava autors d'un delicte continuat de robatori amb força i d'un segon de pertinença a grup criminal. De totes maneres, al seu escrit d'acusació provisional, subratllava que hi havia més gent que havia participat en els assalts que no havia pogut ser identificada.

Els tres acusats van fer els dos primers assalts el mateix dia, el 21 de gener de 2019, un a Arbúcies i l'altre a Anglès. Un anterior primer intent, però, va ser fallit, ja que van accedir en una casa d'Arbúcies on no van trobar cap objecte de valor que els interessés. El primer robatori el van cometre poques hores després del primer intent en un altre habitatge del municipi, aquest cop amb èxit, i accediren al domicili trencant la finestra del menjador. S'endugueren diverses joies d'or.

Del domicili d'Anglès també es van endur diverses joies. Van aconseguir entrar dins la casa forçant la porta de l'entrada.

El següent assalt el van perpetrar a Masies de Roda el 9 de febrer, i van accedir-hi escalant per la paret fins al primer pis, on van forçar una finestra. També van robar joies d'or i diners en efectiu.

El 16 de març van intentar entrar en un habitatge de Sant Feliu de Pallerols, però un veí va presenciar com els acusats intentaven forçar les finestres de la cuina, motiu pel qual van haver de fugir.

El 23 de març van intentar assaltar un habitatge de Manlleu sense èxit, però van aconseguir accedir en una casa de Vic, on van robar diners, joies i un ordinador.

Durant la vista els acusats van admetre haver sigut els autors dels robatoris. A més, han indemnitzat a les víctimes pels objectes sostrets i els danys comesos als habitatges, motiu pel qual la fiscalia ha rebaixat les penes fins als dos anys de presó. Dos dels acusats han complert la condemna de forma preventiva, i per això podran sortir en llibertat. El tercer no l'haurà de complir perquè no té antecedents, i sempre a canvi que no cometi cap delicte durant tres anys.