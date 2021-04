El Trueta alerta d'un increment de pacients més joves i greus

Des de finals de març, els hospitals gironins estan notant un fort increment de pressió assistencial que es deriva en un augment d'hospitalitzats a planta i a l'UCI. Aquesta tipologia de pacients més greus ingressen a l'hospital Trueta i Santa Caterina, cenres sanitaris que tenen Unitats de Cures Intensives (UCIs). «Des d'abans de Setmana Sana que realment crida l'atenció aquesta pujada de crítics, fins a tal punt que hem reactivat les derivacions a Barcelona per alliberar l'activitat assistencial. En una setmana n'hem derivat sis», va explicar ahir la metgessa adjunta de Medicina Intensiva del Trueta, PatriciaOrtiz a aquest diari.

Segons Ortiz, «últimament estem notant un increment de pacients més joves, ja que la meitat dels crítics tenen menys de 60 anys», també va afegir que «entren pacients de més gravetat, hi ha una evolució força ràpida des que el pacient entra a Urgències i ingressa a l'UCI». Aquest canvi de tendència es podria deure a dos factors, segons va apuntar Ortiz. Primerament, l'efecte de la vacunació entre la població d'edat avançada ha fet incrementar l'ingrés de pacients més joves i també ha fet reduir la mortalitat. D'altra banda, la megessa intensivista va admetre que alguns estudis constaten que «la variant britànica, a part de ser més contagiosa, també pot causar més gravetat en la malaltia».

Malgrat tot, vincular el descens de la mitjana d'edat dels crítics als efectes de la vacunació i la gravetat dels pacients a la variant britànica són aspectes que «encara estan en estudi i no hi ha dades concretes que ho demostrin», va ressaltar Ortiz.

«Hem reubicat personal»

Respecte a la suspensió de part de l'activitat quirúrgica de l'hospital Trueta, la doctora Ortiz va destacar que el centre sanitari «s'ha anticipat» a possibles situacions adverses ja que «tot apunta que el nombre de crítics augmentarà com a conseqüència del creixement de casos de després de Setmana Santa. «Tenim l'experiència d'altres vegades i és per això que cal suspendre part de l'activitat per reubicar alguns professionals a les UCIs».

Quant a les previsions futures, Ortiz espera que a partir del maig es produeixi una millora de la situació epidemiològica, «tal com va passar l'any passat». També va admetre que el personal està esgotat però afronta la pandèmia amb «certa resiliència».