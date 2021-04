El Trueta amplia la guàrdia de radiologia vascular intervencionista durant tot el dia

L'Hospital Josep Trueta de Girona ha ampliat el servei de radiologia vascular intervencionista a les 24 hores del dia, cobrint la franja nocturna. Es tracta de procediments urgents que fan un grup multidisciplinari de radiòlegs, infermers que es basa en tractaments poc invasius. La unitat serveis per contenir hemorràgies agudes, extracció de trombes a artèries o venes i drenatges de diverses vies com ara la biliar o les urinàries. Aquest servei d'urgències fins ara es feia de vuit del matí a les deu del vespre. En la franja de nit, però, s'havien de desviar els pacients a d'altres hospitals de Barcelona o fer tractaments més agressius. Ara es preveu estalviar-se derivar un centenar menys de pacients als centres de la capital catalana.

El servei de radiologia vascular intervencionista de l'Hospital Josep Trueta de Girona amplia el seu funcionament a les 24 hores del dia. Fins ara tan sols estava operatiu des de les vuit del matí a les deu de la nit. Durant les hores que no hi havia aquest servei, els professionals havien de decidir si posposaven les intervencions fins a les vuit del matí, feien una operació més invasiva o derivaven els pacients en d'altres hospitals de Barcelona que tenien operativa aquesta unitat tot el dia. L'hospital gironí calcula que hi haurà un centenar de pacients menys que es derivaran en centres de la capital catalana.

Aquest servei està format per un equip multidisciplinari de radiologia i infermeria especialitzats en radiologia vascular intervencionista. Es tracta d'una especialitat que permet fer procediments mínimament invasius a partir de les imatges que s'obtenen de vies obstruïdes que cal destapar.

Les tècniques radiològiques, juntament amb l'equipament que disposa el centre, permeten l'estudi de les estructures vasculars, urinàries, biliars i digestives amb una gran precisió i el tractament mitjançant uns petits tubs, anomenats catèters.

Això fa que els camps d'actuació d'aquest servei siguin molt variats. L'equip de professionals sanitaris s'encarreguen de contenir hemorràgies agudes (espontànies, traumàtiques o postquirúrgiques), extreure de trombes a artèries o venes, fer drenatges a la via biliar, o vies urinàries i col·locar d''stents' intestinals, entre d'altres actuacions.