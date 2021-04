Absolt l'acusat d'un apunyalament a Puigcerdà per les contradiccions del cas

El jove acusat d'apunyalar un altre home a Puigcerdà el 26 de novembre de 2018 després d'un incident de trànsit ha estat absolt de temptativa d'homicidi per les contradiccions en què va incórrer la víctima durant el procés judicial. Així ho subratlla la sentència, que conclou que tot i que la seva versió és «probable» pel fet que ha quedat demostrat que l'acusat va rebentar-li una roda amb un objecte punxant, no es pot descartar que fos algú altre del grup amb qui anava qui l'agredís.

De fet, durant el judici, dels onze testimonis que van declarar i que aquell dia anaven o bé al cotxe on anava la víctima o del grup que caminava pel Camí d'Age, poques versions van coincidir i mantenir-se en el temps.

La mateixa víctima havia declarat anteriorment que qui l'havia apunyalat havia sigut un dels testimonis del judici (que va ser condemnat anteriorment per haver apunyalat a un altre dels joves que anava al cotxe aquella nit), i inicialment havia assegurat que no sabia qui l'havia «punxat».

Durant el judici va atribuir les contradiccions a la «confusió del que havia passat» i al fet que el fessin declarar l'endemà mateix, quan encara estava en xoc i processant el que li havia passat.

La sentència conclou que l'acusat va rebentar la roda del vehicle que conduïa la víctima amb una navalla o un altre objecte punxant, però remarca que no hi ha prou càrrega probatòria que apunti que va ser l'autor de l'apunyalament. Per això l'absol de l'intent d'homicidi, però el condemna a sis mesos de presó i a pagar més de 500 euros de multa i indemnització.

Acusa un testimoni de mentir

Un dels testimonis que va declarar al judici va assegurar que l'acusat no havia punxat la roda, negant uns fets que el mateix acusat havia reconegut. Per això, la sentència l'acusa d'haver mentit i remetrà la seva declaració als jutjats per si són constitutius d'un delicte de fals testimoni.

També sosté que dos germans que van declarar -un dels quals va ser l'autor de l'altre apunyalament- van explicar un relat «interessat i poc creïble» que només pretenia incriminar l'acusat per treure's les puces del damunt.