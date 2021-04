El certificat de vacunació de la UE no garantirà la mobilitat La COVID pot provocar més trombes que les vacunes

Els països de la Unió Europea (UE) van arribar ahir a una posició comuna per iniciar les negociacions amb el Parlament Europeu sobre el certificat de vacunació, de manera que pugui ser operatiu aquest estiu, però van advertir que no serà un passaport que garanteixi la mobilitat, segons el document aprovat.

«Per emfatitzar el principi de no discriminació, en particular cap a les persones no vacunades, la part operativa del reglament principal estableix explícitament que la possessió d'un Certificat Verd Digital no és una condició prèvia per exercir els drets de lliure circulació», es pot llegir en el text que ha estat aprovat pels Estats membres.

El certificat, segons el text provisional, serà gratuït, en format electrònic o en paper, estarà disponible en anglès i en la llengua oficial del país que l'emeti i tindrà «un període d'aplicació de 12 mesos».

Malgrat la suspensió de la vacunació amb Janssen als Estats Units per la seva possible relació amb casos «extremadament rars» de trombosi, les dades demostren que hi ha més risc de patir coàguls greus a la sang a causa d'un infecció per Covid que per les vacunes que intenten frenar la pandèmia.

De fet, dues de les vacunes autoritzades a Europa, Pfizer i Moderna, no han reportat dades significatives que causin trombes. I els casos detectats després de la inoculació d'AstraZeneca, 86 en 34 milions de punxades segons s'assenyala en el recompte més recent, indiquen que la possibilitat de patir trombosi per la inoculació és ínfima.

Finalment, els trombes reportats després de la vacunació amb l'antigen Johnson & Johnson als EUA, sis casos per gairebé set milions de dosis administrades, de moment són encara menors que els detectats amb AstraZeneca a la UE.