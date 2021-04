El ferit per un apunyalament a Olot segueix ingressat al Trueta

L'home ferit greu aquest dilluns després de ser apunyalat al barri de Sant Miquel d'Olot es manté ingressat a l'hospital Trueta de Girona. Els Mossos d'Esqudra d'Olot, per la seva banda, mantenen la investigació oberta per determinar l'autoria d'aquesta agressió amb arma blanca. De moment encara es manté tot obert i no descarten que l'autor pugui ser el mateix que durant la tarda de dilluns també va atacar un altre home al mateix barri. Per aquest fet va acabar arrestat per un delicte de lesions, un home de 54 anys, de nacionalitat cubana.