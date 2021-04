Les Gavarres tindran nous punts d'accés però no se'n preveu restringir l'entrada

El Consorci de les Gavarres ordenarà l'accés al massís creant diversos punts d'entrada per canalitzar l'afluència de visitants, que s'han incrementat amb la pandèmia. De moment, però, no es planteja aplicar restriccions, sinó que l'objectiu és fer pedagogia sobre què es pot fer i què no un cop s'entra a l'espai natural. «Els visitants han de ser conscients que amb determinades actituds malmeten el massís», va explicar ahir el president del consorci, Pau Presas. Ordenar els usos i accessos a les Gavarres és, precisament, un dels objectius que recull el pla estratègic del consorci fins al 2025. Entre d'altres, també es vol potenciar la coordinació entre municipis -amb una taula de treball conjunta- i crear un cos de voluntaris per a la seva preservació.

Les Gavarres abracen vint municipis i sumen 28.000 hectàrees d'espais naturals. Durant mig any, i amb la participació del territori, el consorci que les gestiona ha estat elaborant un pla estratègic, que ha de servir per guiar les diferents accions que es faran al massís des d'ara i fins al 2025.

Un dels objectius damunt del qual es posa el focus és l'ús públic i social que tenen les Gavarres. De fet, el consorci no amaga que, arran de la pandèmia, s'ha incrementat l'afluència de visitants al massís. Per saber si hi van sols o en grup, quanta estona s'estan dins l'espai i què hi van a fer, el consorci posarà comptadors a diferents punts.

Tot i això, Presas va dir que ara per ara no es plantegen restringir l'accés al massís. «La voluntat no és posar barreres, sinó apostar per la pedagogia», concreta. «És a dir, que els usuaris entrin a les Gavarres sabent què és allò que s'hi pot fer i què no, i que determinades actituds malmeten l'entorn natural», va subratllar.

El consorci, però, sí que vol canalitzar l'entrada dels visitants al massís. Per això, segons el seu gerent, Marc Vilahur, entre els objectius del pla hi ha crear una xarxa de centres de recepció de visitants (com a mínim, tres). Vilahur va concretar que es podrien situar a municipis com Calonge, Fitor, Cassà de la Selva o Celrà, aprofitant algunes iniciatives locals que ja s'han impulsat.

A més, el pla també es marca impulsar la coordinació entre ajuntaments. I per això, es vol crear una taula de treball conjunta. «Allò que no volem és trobar-nos que cada municipi fa una cosa diferent de l'altre, i que hi hagi vint maneres de difondre les Gavarres», va explicar el gerent del Consorci.