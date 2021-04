Nou model energètic, «renovable i de proximitat» a Rupià, la Cellera i Amer

Rupià (Baix Empordà), Cellera de Ter (la Selva) i Amer (la Selva) es convertiran en les primeres Comunitats Energètiques a Catalunya. Es tracta d'un nou model energètic basat en producció renovable i proximitat que «electrifica els consums i fa flexible la demanda».

Els veïns que participin en el projecte comptaran amb un percentatge de la producció de les plaques solars situades a teulades de propietat municipal, que se li restarà del seu consum mensual. A més, tots els participants disposaran d'una app que els permetrà visualitzar el seu aprofitament i el de tota la Comunitat. A cadascuna de les instal·lacions s'hi podran connectar fins un màxim de 44 llars amb una potència de 0,5 kWp, que equival a uns 700 kWh anuals. Els membres de la Comunitat Energètica, a més de rebre energia de la instal·lació compartida, també rebran consells de com reduir i adaptar els seus consums, de com millorar la contractació de l'energia i reduir-ne el seu cost, i informació sobre els diferents aspectes de l'àmbit energètic per prendre decisions informades i convertir-se en agents actius de la transició energètica cap a un model renovable i de proximitat.

El projecte està impulsat pels ajuntaments de les viles implicades i amb el suport -tènic i econòmic- de la Diputació de Girona. Per altra banda, KM0 Energy han participat ne el disseny de les Comunitats i s'encarrega de firigir l'execeució dels projectes per encàrrec dels municipis. En el projecte també hi ha participat Audit Energia, elaborant els projectes executius de les instal·lacions solars. Finalment, Gistalnou i SimTec han sigut els responsables d'executar aquestes instal·lacions, que ja són visibles a les teulades dels equipaments seleccionats.

Les bases del concurs per la participació dels veïns de la Comunitat Energètica estan pendents de l'aprovació definitiva i la corresponent publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i s'espera que de cara al mes de setembre les Comunitats Energètiques de tots tres municipis ja estiguin plenament actives amb tots els seus membres.